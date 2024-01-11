持續14年的愛心　科技公司響應台灣世界展望會「紅包傳愛」助學紅包

▲台南在地愛心企業「帛江科技」，連續14年關懷經濟弱勢兒少，今年捐款15萬元響應台灣世界展望會「紅包傳愛」助學紅包。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

強調「永續經營、回饋社會」的台南在地愛心企業「帛江科技」，連續14年關懷經濟弱勢兒少，今年捐款15萬元響應台灣世界展望會「紅包傳愛」助學紅包，讓兒少可以順利繳交下學期的教育相關費用，並發放生活物資予30戶弱勢家庭，祝福他們度過一個平安、開心的農曆年。

「帛江科技的叔叔來了！」台灣世界展望會新營中心服務的30戶弱勢家庭於農曆年前歡喜迎接帛江科技的到來，並感謝帛江科技每年帶來充滿盼望的助學紅包及生活物資。

小煒（化名）出生時，父母因涉案分別遭到通緝及入獄服刑，因此自襁褓時便由堂姑等親友撫養，堂姑結婚後仍繼續照顧小煒，但身體狀況不佳，從事清潔、農務等零工，堂姑丈則在工地從事臨時工，收入不穩定，經濟壓力十分沈重。小煒國小時開始展現體育天賦，先後加入巧固球隊、柔道隊並勤奮練習，在比賽中屢獲佳績，堂姑及堂姑丈都非常以小煒為榮，堂姑說：「很感謝展望會的社工關懷我們家，也提供小煒助學扶助金，讓我們的經濟負擔減輕很多，我們會在經濟有限的情況下，以最大的力量支持小煒持續發展運動長才。」

小志（化名）的母親因健康因素、僅能從事臨時工，父親因陸續發生車禍、胸椎切除、癱瘓等狀況，不幸於二年前病逝，這段醫療的過程使家庭生活陷入困境、積欠不少債務，小志的哥哥為此放棄學業，成為家中的主要經濟來源；小志受到展望會助學扶助金的支持，以及母親、哥哥、師長的鼓勵，學業上認真學習，也專注投入鍛鍊舉重項目，假日還撥出時間打工貼補家用，小志說：「課業、舉重練習和打工，雖然讓我覺得很疲累，但是我不會放棄對於舉重的熱忱，我會全力以赴，不讓資助人和家人失望。」

疫情、衝突、天災、通膨，令許多原本就資源貧乏的弱勢家庭更加沈重，台灣世界展望會連續三年進行「兒少生活樣態與成長環境檢視調查」，檢視全會服務約4萬5千名弱勢孩童與家庭現況發現，兒少升大學的比例為79.1％，低於全國兒少的比例（90.1％）， 有六千多位青少年對於未來的職涯發展沒有方向，甚至有3百位兒少是家庭經濟支撐者，必須工作維持家庭開銷或提供其他家庭成員生活費用，往往容易因家庭經濟窘困被迫放棄升學、或放棄原先設定的夢想。

帛江科技總經理黃祺能的求學過程十分艱辛，因此對於弱勢兒少無法安心生活、穩定求學感到非常心疼，於農曆年前透過發放生活物資、捐款十五萬元響應「助學紅包」，期盼能夠紓解經濟弱勢家庭開學前繳交學雜費及各項教育支出的經濟難關，讓孩子走在充滿希望的上學路。黃祺能總經理表示：「很高興帛江科技有能力為有需要的孩子們盡一份心力，祝福每個家庭都能夠度過一個平安、開心的新年。」

台灣世界展望會「紅包傳愛-讓孩子成為更好的大人」共有助學、平安、健康、希望等四項紅包，合力為學童提供助學扶助、為學齡前兒童提供營養扶助和送餐服務、為急難與特殊景況家庭紓困，以及協助青少年及家長學習就業技能。台灣世界展望會南區辦事處林惠君區處長邀請社會大眾在農曆年前合力捐助紅包祝福，成為支持弱勢孩子奮力向前、完成夢想的助力，捐款專線：(06)208-0378。