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長期被家暴！29歲女帶百日女兒跳河自盡　家屬悲喊：本要離婚了

▲女子帶百日女兒跳河自盡。（圖／翻攝自椒點視頻）

▲王姓女子帶百日女兒跳河自盡。（圖／翻攝自椒點視頻）

記者廖翊慈／綜合報導

安徽警方6日公布一起命案的調查進度。一名29歲的王姓女子去年9月19日帶著剛滿百日不久的女兒，跳河自盡。死者家屬表示，因女子長期受到丈夫家暴，本決定於自殺前日離婚，怎料卻發生悲劇。警方近日掌握多項證據後，以虐待罪、遺棄罪立案調查。

▲女子帶百日女兒跳河自盡。（圖／翻攝自椒點視頻）

▲王姓女子因長期受不了家暴，選擇跳河自殺。（圖／翻攝自椒點視頻）

據《荔枝新聞》報導，昨（9）日王姓女子的父親表示，原本警方因證據足無法以刑法立案調查，終於在律師的協助下，女兒的案件才能有所進展。據悉，至今王姓女子及其女兒的大體仍放在殯儀館內，而遭指控家暴的男子事發至今，都未曾出面慰問道歉過。

▲女子帶百日女兒跳河自盡。（圖／翻攝自椒點視頻）

▲王姓女子的友人透露，男方連孩子的奶粉錢都不願意付。（圖／翻攝自椒點視頻）

王爸爸表示，在女兒自殺後，女兒的朋友曾告訴他，這對夫妻時常因家中經濟問題引起爭吵，男方時不時對女兒進行言語及肢體暴力。長期家暴累積下來，讓女兒曾表示，是被丈夫逼死的。

他說道，男方不喜歡上班，也不喜歡剛出生的小孫女，時常向女兒要錢，9月18日本要離婚，男方稱要先給5000元（人民幣），「連女兒自殺的前一晚，抱著孩子出門也是為了轉帳給他，卻再也沒有回來。」

▲女子帶百日女兒跳河自盡。（圖／翻攝自椒點視頻）

▲王姓女子留下訊息，請警方將手機轉交給她的家人。（圖／翻攝自椒點視頻）

警方表示，王姓女子將手機留在河邊，並在鎖屏上留下最後訊息，「請警方務必將她的手機交給她的家人，不能交給其他人。」手機內為王姓女子生前蒐集丈夫家暴的各種證據。

報導指出，王姓女子的家人透露，她生前並無產後憂鬱，推測是受到大量刺激下，才選擇走向另一個世界。王爸爸表示，仍活在懊悔中，自己並不知道女兒被家暴，「早知道就把她接回家了，也許就不會發生這種事情。」

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