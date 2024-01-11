亞馬遜河船夫疑遭「恐怖食人魚」啃食　撈上岸只剩白骨畫面曝光

記者張寧倢／綜合外電報導

巴西西北部城鎮科斯塔馬克斯（Costa Marques）一名河運船夫日前被通報失蹤，過了大約3天，一具屍骨被人們從亞馬遜河支流打撈上岸，遺體破壞程度嚴重，肌肉與內臟器官消失到幾乎只剩下白骨，但衣服卻仍保存完好，推測是在河中遭食人魚啃食殆盡。

▲巴西46歲男子的屍骨被從亞馬遜河支流中撈出。（圖／翻攝自Facebook）

根據巴西媒體G1、英國太陽報報導，46歲男子拉許（Odair Raash）在一艘運送牛隻的船上失蹤，船上據稱還有一名市議員、牛群的飼主與其他人，但卻沒有人能確切說出拉許是在何時、如何掉進河中。

報導稱，拉許失蹤大約3天後，遺體於1日在距離科斯塔馬克斯約35公里的瓜波雷河（Rio Guaporé）河段被人發現，但遺體受損狀況嚴重，幾乎所有肌肉與內臟器官都消失了，許多部位只剩下骨頭、手部一些皮膚，還有後腦杓上的一撮頭髮，懷疑是遭到食人魚和其他生物咬傷。

不過，拉許生前穿的深紅色上衣、牛仔長褲和土黃色短靴看起來卻完好無損，最終得以透過衣物辨識身分。一段現場影片拍到當地居民將他的遺體包裹在防水棚布中，並將其從河岸邊帶回，影片在社群媒體上流傳，警方也表示將進行調查，包含對目擊者進行問話，以確認拉許生前是否飲酒，盡可能釐清事發原因。