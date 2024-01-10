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3房2廳每月3500元！高雄28坪勞工住宅限量招租　申請資格出爐

▲▼28坪房每月房租3500元！高雄勞工住宅限量招租　申請資格出爐。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲28坪房每月房租3500元！高雄勞工住宅限量招租。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市勞工局為協助勞工解決居住問題，減輕租屋經濟負擔，開放受理申請「勞工租賃住宅出租」，共有前鋒東區（九如四路）11戶與復興西區（一心二路）14戶勞工住宅招租，每戶約28坪，每月租金3500元，申請期限至1月31日止，歡迎符合資格的勞工朋友趕緊申請。

勞工局表示，申請人資格須年滿20歲，設籍高雄市滿6個月，並受僱於高雄市登記設立營業人之事業單位，或加入本市產、職業工會之自營作業者及無一定雇主勞工，或服務於市府所屬各機關之技工、工友。

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▲▼28坪房每月房租3500元！高雄勞工住宅限量招租　申請資格出爐。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼高雄勞工住宅限量招租，房屋內裝照曝光。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼28坪房每月房租3500元！高雄勞工住宅限量招租　申請資格出爐。（圖／記者賴文萱翻攝）

另外，申請人、配偶及共同生活直系親屬合計達3人以上，均無自有住宅者，即可向勞工局提出申請，符合資格者將於今年2月底辦理抽籤，租賃期間為2年，續租以3次為限。

勞工局提醒，相關申請表單可至勞工局1樓服務台或6樓職業重建科免費索取，或逕上勞工局最新消息網站下載。備妥相關證件後，請於今年1月31日以前掛號郵寄至勞工局「高雄市前鎮區鎮中路6號6樓」，效期以郵戳為憑。或親送至勞工局職業重建科，相關資訊可電洽：07-8124613轉529。

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