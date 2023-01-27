3房月租只要3500元！高雄28坪勞宅招租　申請資格曝光

▲月租只要3500元！高雄28坪勞工住宅招租。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

為協助勞工朋友解決居住問題，減輕租屋經濟負擔，高雄市勞工局至1月31日止，開放受理申請「勞工租賃住宅出租」，共有前峰東區勞工租賃住宅4戶（九如四路），與復興西區勞工租賃住宅7戶（一心二路）招租。勞宅每戶28坪，隔成3房2廳，每月租金只要3500元，預定2月下旬公開抽籤。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲勞工住宅內部照。（圖／記者陳建宇攝）

勞工局表示，申請人資格須年滿20歲，設籍高雄市滿六個月，受僱於在高雄市登記設立營業人之事業單位，或加入高雄市產、職業工會直接勞動者、或服務於市府所屬各機關之技工、工友；且申請人、配偶及共同生活直系親屬合計達三口以上，均無自有住宅者，即可向勞工局提出申請。

▲月租只要3500元！高雄28坪勞工住宅招租。（圖／記者賴文萱翻攝）

相關申請表單可至勞工局1樓服務台、勞工教育生活中心獅甲會館、澄清服務中心服務台、博愛職業技能訓練中心服務台免費索取，或逕上勞工局網站下載。

民眾備妥相關證件後，需於1月31日前以掛號郵寄至勞工局「806036高雄市前鎮區鎮中路6號6樓 林小姐收」，效期以郵戳為憑，或親送至勞工局職業重建科福利股，勞宅並預定2月下旬公開抽籤，相關資訊可電洽：07-8124613轉530。