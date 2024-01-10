救國團2024年冬令冒險營　1／15報名優惠300元

▲救國團【小小山野冒險家】開始報名 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣救國團113年冬令辦理【小小山野冒險家】營隊，活動結合荒野求生、山地訓練和水庫生態三種元素，成為2024年冬令期間兼具學習玩樂的選擇。

這項活動，從到達目的地曾文水庫開始，由山野達人手把手帶領孩子們學習團隊建立、搭建營帳、野炊生火、無具野炊、登高攀岩、高空鋼索、越野旅行…等等，並搭配搭乘遊艇遊水庫，尋找峽谷中老鷹的蹤跡和與山豬島上的山豬群趣味互動，並在觀景台鳥瞰曾文水庫，認識大自然的餽贈，以玩樂中學習同理心，用餐中學習餐桌禮儀，在山林間向高山學習謙卑感恩、向大地學習獨立成長。



除小小山野冒險家營隊外，屏東縣救國團寒假更為學童規畫墾丁旭海小琉球自行車輕騎營、台北城市探險家、暗夜秘境探險家、GREAT兒童領袖培育營、日月潭小勇士生態文化體驗營、百岳小勇士、虎嘯突擊小勇士漆彈營、小幼獅棒球營、小小職人初體驗-日料師和小小職人初體驗-皮雕工藝師等一系列合宜的戶外、室內營隊。

現在至1/15前報名還享300元折扣優惠價，可洽詢救國團(屏東市成功路206號)或洽詢專線08-7361084了解活動內容。

#屏東縣救國團寒暑期活動線上報名http://ptntc.cyc.org.tw/camp

#屏東縣救國團寒暑期活動臉書粉專 https://www.facebook.com/pingtung.cyc