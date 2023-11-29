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救國團2024年冬令營隊 GREAT兒童領袖培育營即起報名

▲救國團2024年GREAT兒童領袖培育營即起報名 。（圖／救國團提供）

▲救國團2024年GREAT兒童領袖培育營即起報名 。（圖／救國團提供）

記者陳崑福／屏東報導

救國團屏東縣團委會在113年冬季辦理【GREAT兒童領袖培育】營隊，三天兩夜的體驗教育活動，培訓兒童成為未來GOAL具有明確目標，RELATIONSHIP人際關係大師、EMOTIONS情緒管理大師、ADVENTURE探索自我與環境的洞察力、THANKS感恩心五種領袖能力人物。

活動邀請資深教育經驗的師資團隊，具備嫻熟的教學技巧，以遊戲體驗、科技資訊操作、戶外活動、參訪展覽館、課堂解說等方式，使參加者獲得自信心，適應校園與社會的能力；認識自我定位，提早規劃生涯發展；提升學習能力，掌握學習知識的關鍵。

除GREAT兒童領袖培育營隊，113年屏東縣救國團寒假更為學童規畫墾丁旭海小琉球自行車輕騎營、台北城市探險家、暗夜秘境探險家、小小山野冒險家、日月潭小勇士生態文化體驗營、百岳小勇士、虎嘯突擊小勇士漆彈營、小幼獅棒球營、小小職人初體驗-日料師和小小職人初體驗-皮雕工藝師等一系列合宜的戶外、室內營隊。目前正報名中，活動費用上皆有早鳥優惠。洽地點救國團(屏東市成功路206號)或洽詢專線08-7361084。

#屏東縣救國團寒暑期活動線上報名http://ptntc.cyc.org.tw/camp
#屏東縣救國團寒暑期活動臉書粉專 https://www.facebook.com/pingtung.cyc

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兒童領袖營救國團報名屏東

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