國家級出包！「空襲」警報嚇壞外國人　外媒記者：翻譯差得驚人

記者邱晟軒／綜合報導

台灣時間9日下午15時04分，國家級警報大響，中國大陸發射之衛星飛越南部上空，本次為「首次國防警報」。然而，警報中誤把「衛星」翻譯成 Missile（飛彈）引發熱議。對此，不只民進黨北市議員「口譯哥」趙怡翔看不下去，就連外媒記者都批評，「翻譯差得驚人（Alarmingly poor translation）」。

國防部9日下午緊急發布防空警報，簡訊內容顯示「中國已於15:04發射衛星，已飛越南部上空，請民眾注意安全。若發現不明物體，通報警消人於處理。〔Air raid Alert〕Missle flyover Taiwan airspace , be aware」。





英國《衛報》記者海倫戴維森（Helen Davidson）昨下午第一時間在社群媒體平台「X」（前身為推特）表示，台灣剛剛響起了飛彈警報，數百名記者現在正跟外交部長吳釗燮共處一室。吳釗燮部長表示，這是一次衛星發射，無須擔心。

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戴維森同時強調，國家級警報的中文文字說這是一顆衛星。英文卻說是飛彈，「翻譯差得驚人（Alarmingly poor translation）」。她指出，警報發布當下，記者團正在尋求翻譯上的澄清，以及為什麼一次衛星發射會觸發台灣全境警報。戴維森更寫道，美國眾議院前議長裴洛西過去訪台期間，當時曾有飛彈實際發射，但卻沒有引發這樣的狀況。

The Chinese text in the alert says it's a satellite. The English says missile. Alarmingly poor translation. — Helen Davidson (@heldavidson) January 9, 2024

不只外媒記者質疑警報翻譯品質，民進黨北市議員「口譯哥」趙怡翔9日上政論節目《新聞面對面》也批評，「衛星」與「飛彈」的英文用法絕對不一樣、沒有通用，進調中英文翻譯的重要性。

趙怡翔深入指出，國家級警報中文寫作「防空警報」，而英文卻表述為「空襲（Air raid alert）」，兩者在含義上有顯著區別。「Air raid」是指二戰時期的空襲行動，被敵軍用飛彈或空軍進行的攻擊。

▲國家級翻譯失誤！趙怡翔表示：外媒嚇壞。（圖／翻攝新聞面對面）

趙怡翔強調，國防部資訊透明化，讓民眾快速知道這件事情不是壞事，不過國防部務必聘請一位英文水準優良的傳譯，以確保英文稿件的正確性。他進一步指出，選舉期間，三百多位外媒記者全在台灣，一下飛機看到「空襲（Air raid)」、「飛彈（missile)」，可能都嚇死了。

國防部新聞稿指出，中共於四川西昌衛星發射中心，該火箭飛行路徑非預警飛越我本島南部上空，高度位於大氣層外，至於簡訊英文用語，因疏忽未同步更新原系統用字、精準表達發射物係衛星而非飛彈，國防部向社會大眾致歉。