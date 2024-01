國家級出包！「空襲」警報嚇壞外國人　外媒記者：翻譯差得驚人

記者邱晟軒/綜合報導

台灣時間9日下午15時04分,國家級警報大響,中國大陸發射之衛星飛越南部上空,本次為「首次國防警報」。然而,警報中誤把「衛星」翻譯成 Missile(飛彈)引發熱議。對此,不只民進黨北市議員「口譯哥」趙怡翔看不下去,就連外媒記者都批評,「翻譯差得驚人(Alarmingly poor translation)」。

國防部9日下午緊急發布防空警報,簡訊內容顯示「中國已於15:04發射衛星,已飛越南部上空,請民眾注意安全。若發現不明物體,通報警消人於處理。〔Air raid Alert〕Missle flyover Taiwan airspace , be aware」。





英國《衛報》記者海倫戴維森(Helen Davidson)昨下午第一時間在社群媒體平台「X」(前身為推特)表示,台灣剛剛響起了飛彈警報,數百名記者現在正跟外交部長吳釗燮共處一室。吳釗燮部長表示,這是一次衛星發射,無須擔心。

戴維森同時強調,國家級警報的中文文字說這是一顆衛星。英文卻說是飛彈,「翻譯差得驚人(Alarmingly poor translation)」。她指出,警報發布當下,記者團正在尋求翻譯上的澄清,以及為什麼一次衛星發射會觸發台灣全境警報。戴維森更寫道,美國眾議院前議長裴洛西過去訪台期間,當時曾有飛彈實際發射,但卻沒有引發這樣的狀況。

The Chinese text in the alert says it's a satellite. The English says missile. Alarmingly poor translation.