從數字看「北藍南綠」有變？藍綠白決戰72小時　拚撼動鐵票區

▲賴清德、侯友宜、柯文哲。（圖／翻攝自YouTube／公視新聞）

記者詹宜庭／台北報導

2024大選進入倒數72小時，藍綠白三黨總統候選人皆啟動瘋狂掃街拜票。如果試著從2020總統大選到2022九合一的選舉結果來分析，雖然大的基本盤格局仍是「北藍南綠」，但其中某些個別縣市也並非鐵板一塊。例如2020總統大選，蔡英文在新北拿下139萬票;至於綠到出汁的南部，2022年九合一選舉時，國民黨的謝龍介在台南市長這一役，僅輸黃偉哲5萬多票，屏東藍綠也才差1萬多票。換言之，沒有哪個選區是完全難以撼動，所以選戰拚到最後關頭，任何可以搶得到的選票，對候選人都彌足珍貴。

▼2020年總統大選與2022年九合一大選得票數。（圖／記者詹宜庭製，點圖放大，下同）



台北、新北、桃園一直被視為藍營鐵票區，所以國民黨歷來在總統大選中所採取的策略，大都是「北票南補」。根據中選會數據，在2020年總統大選中，民進黨總統蔡英文和副總統賴清德在台北市的得票數達87萬5854票，超越了國民黨總統候選人韓國瑜和副總統候選人張善政的68萬5830票，兩者相差19萬0024票。然而，經過2年的時間，九合一大選中的台北市長選舉卻出現了不同的結果，國民黨的蔣萬安以57萬5590票成功當選，反超民進黨候選人陳時中的43萬4558票，取得勝利。

在新北市方面，2020年總統大選中「蔡賴配」獲139萬3936票，勝過「國政配」的95萬9631票，兩者差距達到43萬4305票；不過，到了2022年九合一選舉，國民黨新北市長侯友宜以115萬2555票成功取得連任，而民進黨候選人林佳龍則以69萬3976票敗選，侯友宜大贏林佳龍45萬8579票。

另在桃園地區，國民黨在2020年總統大選中以52萬9749票，輸給民進黨的71萬8260票；但在2022年九合一選舉中，國民黨張善政以55萬7572票成功當選，擊敗民進黨候選人鄭運鵬的42萬8983票。

所以這也是國民黨主席朱立倫不斷強調，要求藍營縣市長拿出2022年自己選舉的拚勁，來助侯友宜一臂之力，因為若能固守這些城池，催出選票，侯友宜才能有一搏的底氣。

至於素有搖擺州之稱的中部地區，此次幾乎是藍綠白兵家必爭之地。以台中為例，民進黨在2020年總統大選中取得96萬7304票，勝過國民黨的64萬6366票。然而，在2022年的九合一選舉中，民進黨候選人蔡其昌僅獲得52萬4224票，不敵台中市長盧秀燕的79萬9107票，兩者票數差距擴大至27萬4883票。藍綠在台中互有輸贏，所以藍營一姐盧秀燕任重道遠，不過民眾黨柯文哲上周末在台中掃街造勢大為成功，勢必會瓜分藍綠選票，也為選情投下變數。



放眼長期被視為綠營鐵票區的雲林、嘉義、台南、高雄、屏東區域，雖然在2020年總統大選中，民進黨在這些地區都大勝有餘，但到了2022年九合一選舉，民進黨在南部地區的得票數卻未如預期般理想，擁有現任主場優勢的台南市黃偉哲僅以5個百分點的差距勉強擊敗了國民黨候選人謝龍介，而高雄市長陳其邁也僅以5個行政區的微弱優勢，勝過國民黨候選人柯志恩。甚至屏東，藍綠的差距更小。但是儘管如此，綠營在南部的優勢仍在，南票北補也是賴清德的大戰略。