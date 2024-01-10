終於等到！超商「雙饗炮霜淇淋」限量開賣了　加碼喝紅魔鬼思樂冰

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終於等到！7-11「雙饗炮霜淇淋」限量開賣了　加碼喝紅魔鬼思樂冰

▲▼7-11將在1月10日起開賣限量「草莓開運霜饗」霜淇淋。（圖／記者周姈姈攝、7-11提供）

▲7-11今（10）日起開賣限量「草莓開運霜饗」霜淇淋，一口咬下是超濃草莓牛奶香。（圖／記者周姈姈攝，下同）

記者周姈姈／綜合報導

通通都要吃！超商1980年代「雙饗炮」霜淇淋今（10）日終於回歸開賣，還是超香濃的草莓牛奶口味，每一口都充滿幸福感，只要49元開吃，每周五、六、日還可享第2件半價優惠；不僅如此，思樂冰第3波復刻新品「紅魔鬼」也同步登場，酸酸甜甜的草莓乳酸風味一喝就上癮。

7-11超人氣2款復古味今（10）日起回歸開賣，一定要吃7-11與台北排隊名店「法朋烘焙甜點坊Le Ruban Pâtisserie」聯名推出的「草莓開運霜饗」霜淇淋，由法朋主廚指導監製，特選歐洲進口草莓汁搭配瑞穗鮮乳製作，完美融合酸甜草莓與濃郁奶香，且更特別的是，「草莓開運霜饗」霜淇淋上市期間，7-11還首度復刻1980年代限量霜淇淋餅杯「雙饗炮」造型盛裝，外型吸睛又超美味。

「草莓開運霜饗」霜淇淋每支售價49元，還可搭配優惠爽吃！今（10）日起至2月6日止每周五、六、日購買霜淇淋，只要憑icash 2.0、icash Pay支付，即可享第2件半價。

▲▼7-11紅魔鬼思樂冰。（圖／記者周姈姈攝）

▲思樂冰「紅魔鬼」也於今（10）日回歸，喝起來是酸酸甜甜的草莓乳酸風味。

另一款為思樂冰第3波復刻新品「紅魔鬼－草莓乳酸風味」（中杯30元、大杯39元、特大杯45元），一入口就能嚐到香濃草莓搭配柔和乳酸香氣，厚實綿密、甜而不膩，忍不住一口接一口；1月19日起至2月4日止每周五、六、日，思樂冰全品項可享「大杯第2杯半價」。

▲▼料杯杯最新「草莓粉雪」系列。（圖／料杯杯提供）

▲最新草莓手搖杯開喝了。（圖／料杯杯提供）

草莓控也絕對不能錯過這款草莓手搖飲！人氣爆料系手搖飲「料杯杯」今年草莓季祭出全新「草莓粉雪」系列，一共打造2款草莓限定飲品，首推這杯「草莓泡泡」，選用新鮮草莓調製果醬搭配氣泡水，再加入QQ粉水晶、酸甜草莓凍增添口感，再來是「草莓奶吉」，滿杯的濃醇牛乳淋上新鮮草莓醬，還咬得到招牌手炒牛奶麻吉、Q彈白玉珍珠，每一口都超滿足，即日起於全門市開喝。

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