陸公告2024年發射衛星時間表曝光！　張競：民進黨操作過頭鬧笑話

▲政府發布國家級警報引起恐慌，國防部迅速道歉。（圖／翻攝手機畫面）

記者任以芳／北京報導

國防部今（9）日下午緊急發布「國家級警報」，內容一開始稱大陸於15:04發射衛星（實際15：03），已飛越南部上空，提醒民眾注意。實際查詢資料，2024年全世界各國發射衛星資訊早就公開，中華戰略學會資深研究員張競接受《東森新媒體ETtoday》記者訪問指出，大陸已經第506次發射衛星，每次都會預先公開消息，依照不同發射中心軌道行跡確實有飛越台灣上空，這次民進黨大肆炒作，衛星與飛彈分不清，真的鬧出大笑話。

國防部今首次發布防空警報，還一連發出三次「國家級防空警報」，內容顯示「中國已於15:04發射衛星，已飛越南部上空，請民眾注意安全。若發現不明物體，通報警消人於處理」，但英文版卻說是「missile（飛彈）」，引起國人疑慮恐慌。國防部之後快速澄清，英文用語因疏忽未同步更新原系統用字，沒有精準表達發射物是衛星而非飛彈，國防部向社會大眾致歉。

回顧整起事件，從發出「國家級警報」到國防部快速道歉，過程大約一個多小時，讓人質疑如此嚴肅事情，怎會草率處理？我國防部甚至連衛星與飛彈「傻傻分不清」，甚至時間也掌握錯誤，大陸官媒《央視》公布發射時間是15:03，國防部簡訊公布大陸發射衛星時間是15：04，錯得離譜，直到道歉澄清時才更正。

▲ 2024年各國發射衛星表，大陸早就公開發射行程 。（圖／翻攝 維基百科）

大陸發射衛星行之有年，查詢維基百科最新資料，2024年整年度各國發射衛星計畫早已列出，大陸的西昌衛星發射中心早就公布發射資訊，長征二號丙運載火箭今9日運載愛因斯坦探針衛星發射升空。

接下來，日本於11日執行任務，之後是台灣選後，大陸文昌太空發射場將於15日發射天舟七號。這些公開資料老百姓都能查詢，我國防部卻無法掌握。

▼本月15日大陸文昌太空發射場還會執行任務。（圖／翻攝 維基百科）

根據公開資料顯示，大陸擁有四大衛星發射中心，酒泉衛星發射中心、太原衛星發射中心、文昌衛星發射中心及西昌衛星發射中心。

實際查閱資料，大陸2022年發射衛星行程表，一共進行21次軌道發射，包含1次失敗，（綠點）西昌衛星發射中心軌跡確實行經台灣北部、南部上空，軌跡運行行之有年。

資料顯示，大陸10天前也發射衛星越過台灣上空，我國防部為何這次無法分辨？更離譜的是，大陸今日發射的衛星是科學探測衛星，並非軍用衛星，更扯不上飛彈，最後竟是保護人民的國防部製造恐慌？

▲ 2022年大陸衛星發射軌跡就曾越過台灣上空。（圖／翻攝X）

中華戰略學會資深研究員張競接受《東森新媒體ETtoday》記者訪問，首先狂酸「中共打飛彈國，國防部束手無策，有事請找請教警消。」

張競也指出，大陸西昌衛星中心是15:03發射衛星，我方沒有第一時間同步發布消息，之後15：17發佈第一次警報，15：18發佈第二次警報；其實亦曝露出從偵知、確認、呈核、奉准，最後交付發佈，所需作業時間是13分鐘，過程中不但把對方發射時間搞錯，證明警報只是「馬後砲」，顯示發布過程中十分倉促，毫無查證。

另外，國防部發出「國家級警報」內容指出，衛星已飛越南部上空，英文版卻出現「missile（飛彈）」。張競也痛批，「如果這麼緊急，怎麼是提醒民眾發件不明物體，通報警消人員處理，依照這樣等級，國防部除了發警報之外，戰機有沒有起飛？軍艦有沒有出港？地面部隊有沒有集合？人員有沒有提升戰備？三軍統帥有沒有進入衡山指揮所？假如沒有，一切就是作秀！」

▲國家警報響起，陳建仁、薛瑞元同時低頭看手機。（圖／記者屠惠剛攝）

張競也指出，民進黨炒作衛星飛越台灣上空，實際上大陸西昌衛星中心進入軌道，必然會通過台灣的南部，過去多年來早就越過台灣上空，偏南邊或北邊一點，軌道多少稍微都會有點偏差，更何況大陸此次任務是長征系列運載火箭的第506次飛行，足以證明發展與技術相當成熟。

張競也諷刺，大陸早就預告今天會執行發射長征2號愛因斯坦衛星計劃，各國都會收到通知，包括美國，甚至已經公佈一整年度發射計畫，國防部怎麼會沒有掌握？「民進黨的操作只是讓人看破手腳，鬧出超級國際笑話，真的太愚蠢，也讓人懷疑選情真的告急？」

最後，談及國防部與蔡英文總統立刻道歉，張競則強調，「能夠讓蔡英文總統立刻澄清英文用辭錯誤，並且讓國防部馬上針對英文使用不當致歉，到底是那個會看英文的，並且有本事出面立即喊煞車，不用猜大家就知道是誰要將如此炒作與操弄壓下來，不要讓賣芒果乾詭計得逞，這不就可以看出來是在挺誰，在為誰護航嗎？」