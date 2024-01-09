摔碎化妝品心痛炸！達人「1招神復原」　激讚：真的無敵好用

▲達人陳映如「1招神復原」讓碎裂的腮紅完好如初。（圖／陳映如老師授權提供，下同）

記者李佳蓉／綜合報導

剛入手喜愛的眼影、腮紅、粉餅，用沒幾次卻不小心手殘摔碎，當下心痛炸！這是許多女孩都有的經驗。不想讓粉末到處撒，家事達人陳映如分享「1招神復原」，只要將碎裂的化妝品全倒入另一個小盒子中，並用小湯匙通通壓碎呈粉末狀，最後再倒回去，鋪層保鮮膜並將粉末壓到緊實即可。簡單又實用，讓她一試驚呼「真的無敵好用」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲腮紅被摔碎及修復後的樣貌。

化妝品不小心摔碎怎麼辦？家事達人陳映如在粉專發文指出，過去上節目時，化妝師傳授「超強補救法」，讓她忍不住與大家分享，並貼心拆解7大步驟，腮紅、粉餅都適用：

1.首先把盒子裡的粉全部倒出來，放入另一個小盒子中。

2.邊邊角角的粉也要倒乾淨，如果倒不出來，可以用牙籤幫忙刮乾淨。

3.接著把盒中的粉用小湯匙壓碎，要壓得很碎，直到完全呈粉末狀，不要有顆粒。

4.把原本的盒子用酒精消毒乾淨後，就可以把壓碎的粉末倒回去。

5.全部倒回去後，在最上面鋪一層保鮮膜。

6.再慢慢把粉壓到緊實。建議壓的工具選小的、方形的物品，這樣比較能把四周的粉末都徹底壓到。她選擇以印章背面當工具，也可以試試看口紅的盒子。

7.只要盒中的粉看起來很緊實，且拿起來不會有粉撒落就大功告成了。

被問到為何「使用的工具都須先用酒精消毒」，是否有特別用意？陳映如解釋，她個人想法為彩妝品要接觸肌膚，基於衛生考量，因此先用酒精消毒。