流感、新冠夾擊「春節前一周」同時達高峰！類流感就診上看15萬人

記者洪巧藍／台北報導

新冠、流感2大疫情夾擊！疾病管制署副署長羅一鈞今（9）日公布最新疫情監測，類流感就診、流感重症通報以及新冠併發症、死亡數都攀升當中，目前最新預估流感、新冠疫情會同時在春節前一周（1/28~2/3）達到最高峰，屆時當周類流感就診人次恐上看15萬人，是10年來次高；新冠每天就診人次則下修至約1.2萬~1.5萬人，值得注意的是，新冠在春節後將還有另一波高峰，整體呼吸道疫情影響至少得到3月。

▲疾管署副署長羅一鈞。（圖／記者洪巧藍攝）

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疾管署疫情中心副主任李佳琳指出，目前國內COVID-19疫情上升且處流行期，上周（1/2-1/8）新增515例COVID-19本土確定病例（併發症），續創5個月新高，死亡增48例也創4個月以來新高；至於變異株監測，目前仍以EG.5為主要，JN.1占比緩升至24%。另一方面，類流感疫情上周就診12.4萬人次，創10年同期新高；流感重症上週增41例亦創本流感季從去年10月以來的新高。

羅一鈞表示，預估新冠疫情和流感疫情未來三周持續上升，春節假期的前一周（1/28～2/3）達到最高峰。屆時新冠每天就診人次約1.2萬~1.5萬，比先前稍微下修，主要是JN.1變異株增加趨勢沒有像國外那麼快速；至於流感，春節前一周單周就診人次上看15萬人，為10年來次高。

▲疾管署疫情中心副主任李佳琳說明新冠肺炎疫情。（圖／記者洪巧藍攝）

羅一鈞指出，現在的疫情仍然和新冠三年防疫、免疫負債有關，現在雖是類流感就診攀升，但其中檢出最多的是腺病毒，流感排第二；基層醫師也有反應，目前除新冠、流感，社區也有腺病毒、呼吸道融合病毒個案，還是多重呼吸道病原體流行狀況。

新冠更要提防春節後還有一波。羅一鈞說，春節期間民眾南來北往、拜年聚會，緊接著各級學校開學、288連假等，新冠將出現另一波疫情，且變異株JN.1最主要的影響會落在這一波。根據去年經驗，春節後一波疫情會略高春節前，但今年哪一個高峰人次比較高，還難以估計，還要觀察。

根據丹麥、荷蘭、美國等國新冠XBB疫苗最新研究，一致顯示接種XBB疫苗能有效預防新冠疾病，保護力高達6至7成；此外，近期國內外疫情升溫，又適逢選舉及農曆春節等聚會活動頻繁，病毒傳播風險上升，尤其此波疫情，過去確診或「舊版」新冠疫苗保護力已嚴重不足，呼籲尚未接種新冠XBB疫苗之民眾在莫德納和Novavax兩種廠牌選擇一種接種，共同防護加一，提升免疫保護力。