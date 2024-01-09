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新冠增48死「創4周新高」！40多歲男染疫3周亡　未打XBB保護力歸零

▲▼疾管署1/9疫情周報，疾管署發言人羅一鈞說明XBB疫苗。（圖／記者洪巧藍攝）

▲疾管署1/9疫情周報，疾管署發言人羅一鈞說明XBB疫苗。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

新冠疫情持續升溫，併發症、死亡個案又雙創新高！其中死亡個案單周增加48例是近4個月來新高紀錄，當中最年輕是僅40多歲男性，疾管署防疫醫師林詠青指出，個案本身有慢性疾病，沒有任何新冠疫苗接種紀錄，發病到死亡約3周。他提醒，目前新冠肺炎以XBB相關變異株為主，過往感染、接種疫苗得到的保護力恐歸零，建議應再接種莫德納或者Novavax的XBB.1.5疫苗。

疾管署疫情中心副主任李佳琳指出，目前國內新冠疫情上升且處流行期，上周（1/2-1/8）新增515例本土確定病例（併發症），較前一周新增360例上升，併發症中65歲以上長者占78%；另上周新增48例死亡病例，較前一周新增38例上升，死亡個案中65歲以上長者占90%。

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▲▼疾管署1/9疫情周報，疾管署防疫醫師林詠青說明。（圖／記者洪巧藍攝）

▲疾管署防疫醫師林詠青說明。（圖／記者洪巧藍攝）

林詠青說明，死亡個案之中，最年輕是居住中部的40幾歲男性，本身有內分泌、神經系統慢性疾病，經查沒有任何新冠疫苗接種紀錄。去年12月上旬因為泌尿道問題住院接受醫療處置，住院期間有間歇性發燒，給予抗生素治療，但發燒沒有改善，後續新冠快篩陽性，胸部X光雙側肺炎，再給予抗病毒藥物治療，12月中旬血氧持續降低，X光顯示肺炎惡化，最後在今年1月上旬因新冠感染合併嚴重肺炎、呼吸衰竭過世，發病到死亡約3周。

林詠青指出，因應目前新冠XBB疫情，過往感染史、接種疫苗保護力都不足夠；去年9月26日新冠XBB疫苗開打以來，本土通報確診併發症及死亡病例中未曾接種新冠XBB疫苗者皆占99%。

疾管署副署長羅一鈞表示，根據丹麥、荷蘭、美國等國新冠XBB疫苗最新研究，一致顯示接種XBB疫苗能有效預防新冠疾病，保護力高達6至7成；相反的，若只靠舊版疫苗，經過6~9個月之後，保護力已經嚴重衰退，和沒有接種過疫苗的人相近。

近期國內外疫情升溫，又適逢選舉及農曆春節等聚會活動頻繁，病毒傳播風險上升，呼籲尚未接種新冠XBB疫苗之民眾在莫德納和Novavax兩種廠牌選擇一種接種。

▲▼疾管署說明「XBB疫苗打一劑 防護+1不歸零」。（圖／疾管署提供）

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