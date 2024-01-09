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沒有小跑步過馬路「遭駕駛按喇叭」　妹子怒：急什麼！掀2派論戰

▲▼光田醫院,斑馬線,馬路,過馬路,行人。（圖／記者許權毅攝）

▲有駕駛按喇叭要她走快一點。（示意圖／記者許權毅攝）

記者施怡妏／綜合報導

隨著道交條例修法，「未禮讓行人」加重罰鍰至6千元，駕駛看到行人都會停下，路人也會快步通過，不過有一名女網友表示，用一般速度過馬路，發現周圍的人竟然小跑步衝刺通過，原本大家一起走，只剩下她一個人在馬路上，甚至還有駕駛不耐煩按喇叭，示意她快一點，讓她感受很差，「到底有沒有那麼急？」

女網友在Dcard發文，「為什麼我一定要小跑步才能過馬路」，上班通勤的路上，經過一條沒有紅綠燈的馬路，剛好前面有人潮，她便跟著一起過馬路，殊不知，前面的人全都用小跑步快速通過，頓時斑馬線上只剩她一人，右側的公車也沒打算讓她過，「嚇得我馬上退後幾步」。

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接著左側的汽車對她按喇叭，看起來很不耐煩，她只好小跑步通過馬路，事後越想越氣，「到底為什麼是我要看他們臉色啊，有沒有什麼給行人用的喇叭能夠反擊的啊」、「到底有沒有那麼急，都開車了還急成這樣，遲到也是剛好而已吧」。

▲夏天天氣,中午豔陽,午休上班族上街買午餐,撐傘遮陽,陽傘,雨傘,行人過馬路。（圖／記者謝婷婷攝）

▲她傻眼直呼「有沒有那麼急？」（示意圖／資料照）

貼文一出，掀起網友討論，「台灣行人真的超可憐，過馬路還有時間壓力、要體諒駕駛，不能用走的要『小跑步』」、「昨天才遇到，身體不舒服就是要去看急診，過馬路走不快也被要轉彎的機車叭」、「我腳痛到不行，過馬路不小跑步也壓力超大」、「狀況允許的話，我也都會小跑步過馬路，因為自己平常也開車居多；但前陣子有一次下大雨，地面都是濕滑的狀態，我們慢慢走還被義交吹哨子說走快點，超氣的」。

其中，有網友表示雙方互相體諒，「互相體諒吧，你要上班別人也要上班。看到綠燈了不快速通行還在那邊慢慢走」、「有沒有想過汽車可能紅綠燈過完了卻過不了的心情，最近常看到綠燈只有一台車右轉成功，真的也很悲哀」、「好幾次看到行人還在斑馬線晃…整個轉彎車都大塞車，結果等他走完我們都紅燈了」。

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