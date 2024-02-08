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2024立委10大人氣王出爐！　洪孟楷奪15.8萬張選票排名第一

▲▼全國立委選舉得票人氣前十名。（圖／記者詹宜庭製）

▲全國立委選舉得票人氣前十名。（圖／記者詹宜庭製，點圖放大）

記者詹宜庭／台北報導

2024年大選結果揭曉，立法委員選戰中，本屆國會首次出現實質上的三黨不過半情況。國民黨以52席成為國會最大黨，民進黨緊隨其後取得51席，而民眾黨則憑藉8席成為國會中的關鍵少數，另還有2席無黨籍分別是苗栗縣立委陳超明與山地原住民立委高金素梅。根據中選會公佈的立委得票數，《ETtoday新聞雲》整理10大人氣立委，由新北市第一選區的國民黨立委洪孟楷以15.8萬張選票名列第一。

相較上屆結果，本次國會出現三黨不過半的情況，國民黨從37席增加16席至53席（國民黨計算納入陳超明），成為國會最大黨；民進黨席次下降11席，從62席降至51席；民眾黨則增加3席，從5席成長至8席；無黨籍高金素梅獲得1席；而上屆獲得3席的時代力量未能達到5％門檻，因此未能進入國會。

根據中選會數據，本屆全國立委選舉得票前十名中，最高票由新北市第一選區的國民黨立委洪孟楷以15萬8596張選票、58.71%得票率，擊敗對手民進黨立委何博文的10萬6454張票、39.41%得票率，成為新北市立委最高票，同時也是全國最高票，創下該選區得票數的紀錄，成功連任。

第二名為首次參選的國民黨候選人黃建豪，在台中市第五選區以13萬4706張票成功當選，以近3萬票的差距擊敗民進黨立委莊競程；第三名是台南市第三選區的民進黨立委陳亭妃，以13萬2377票成功連任立委，為台南立委的第一高票，其得票率超過70％，是台南立委歷史上的最高得票率。

第四名為參選台中市第七選區的民進黨候選人何欣純，以13萬2235張票挑戰4連霸成功，穩住不敗女王地位，創下台中市唯一連續4屆得票超過10萬的紀錄，也被視為未來台中市長的熱門人選。

第五名為台南市第五選區的民進黨立委林俊憲，以12萬6248張票成功當選，其得票率超過七成；然而，林俊憲的最大對手、國民黨原候選人王家貞因涉嫌偽造文書案而在緩刑期間，因此失去參選資格。

第六名為新北市第十一選區的國民黨候選人羅明才，以12萬3399票、得票率59.38％成功，成功完成8連霸；第七名則是高雄市第八選區的民進黨候選人賴瑞隆，以12萬1064票、得票率57.75%連任，同時也是高雄立委中的最高票。

第八名為高雄市第四選區的民進黨候選人林岱樺，以12萬1001票奪得7連霸；第九名則是台中市第四選區的國民黨新人候選人廖偉翔，拿下11萬9740票，以6390票的差距險勝挑戰三連霸的民進黨候選人張廖萬堅；第十名則是桃園市第四選區的國民黨候選人萬美玲，以11萬9430票成功連任，贏過對手范綱祥的8萬3183票，順利取得連任。

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