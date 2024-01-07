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女大生聖誕節墜樓遺體破碎...父母心痛求助修復　背後故事更鼻酸

▲女大生聖誕節墜樓肢體破碎父母心痛求助留大體修護，背後故事有洋蔥。（圖／翻攝水幫漁公益協會）

▲台中女大生聖誕節墜樓肢體破碎，亡者家境不佳，水幫漁公益協會獲知後，籌募善款協助家屬度過難關。（圖／翻攝水幫漁公益協會）

記者游瓊華／台中報導

台中一名休學的女大生在去年聖誕節無預警墜樓，女大生家長接獲通報趕到現場，看到愛女肢體破碎，崩潰心碎，不忍女兒殘破不全地離開，向殯葬業者求助修護女兒遺體，讓女兒回到體面圓滿的模樣。台中市水幫漁公益協會理事長阮漢翔獲知後號召善心人士、籌募善款交給家屬，也意外得知家屬背後另一段悲傷卻感人的故事。

據悉，該名女大生因遭受學長霸凌導致憂鬱症，之後休學回鄉治療。阮漢翔透露，案發當天，父母以為女兒與朋友出門走走，但打電話都沒回應，至晚間9點多電話打通竟是警方接電話，告知孩子在某大學墜樓，趕赴現場看到女兒的遺體支離破碎，更讓雙親淚水潰堤、無法接受。

阮漢翔獲知，女大生父親在開計程車、母親在工廠工作，家庭經濟不佳，加上女大生的醫療費用一直是重擔，如今喪葬費又是一筆壓力，而女大生墜樓嚴重傷及頭顱、臉部、四肢，父母懇請協會協助女兒修護遺體，給孩子一個全屍。

阮漢翔說，遺體修復需要9個多小時、費用6萬元，經與殯葬業者溝通後，殯葬業者同意慈善案共同出力幫助圓滿。在阮漢翔號召下，協會的善心人士總共籌募8萬5000元給女大生家屬，協助其度過難關，也意外得知另一段故事。

原來，殯葬業者曾經搭乘女大生父親的計程車，雙方聊天時，女大生父親曾透露家境不佳，希望身後事能拜託殯葬業者簡單圓滿，一個多月後殯葬業者果真接到女大生父親電話，未料竟是請託處理女兒身後事，讓人覺得悲傷又玄奇，也感動協會與殯葬業者的無私協助。

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