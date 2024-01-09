通過國家評測　花蓮特搜隊將投入國際人道救援輪值

▲▼花蓮縣消防局特搜隊經過3天高壓力測驗，順利取得中型搜救隊伍資格。（圖／花蓮縣消防局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣消防局特搜隊1月6日至8日，遠赴消防署竹山訓練中心參加國家搜救隊伍認證，經過3天高壓力測驗，順利取得中型搜救隊伍資格，將投入國際人道救援輪值行列。





花蓮縣消防局特搜隊6日由大隊長簡弘丞率花蓮慈濟醫院徐子恒、葉光庭醫師、凃炳旭副護理長、臺灣省土木技師公會技師范皓翔、歐泰林及義消特搜大隊長王錫白等義消共同組隊，共計55人組隊參加國家級搜救認證。為強化災害應變處理與提升救援效率，內政部消防署推動特種搜救隊國家認證計畫（NAP），共分二階段評核。

第一階段為書面資料實地審核，審查搜救隊成員資格、裝備器材、訓練紀錄等各式書面文件。第二階段為36小時不間斷實境測驗，針對搜救隊五大功能編組之管理、搜索、救援、醫療及後勤等進行地震災害搶救模擬情境檢測，包括行動基地搭建、ASR評估搜索、倒塌建築物破壞、繩索救援、後勤支援、醫療救治等項目。





消防局特搜隊爲參與認證評測，近年持續展開一連串密集的整合訓練，而此次檢測項目包括有遭遇地震頻繁、餘震及火災等災害警示模擬，極為考驗搜救隊的體力、耐力、專注力及專業救災技術能力，在搜救隊團結一致的努力下，終順利挺過層層關卡完成各項救援任務之模擬情境，成功通過認證，成爲除六都之外，繼台東縣、屏東縣，第三個通過認證的縣市特搜隊。

▲花蓮特搜隊成爲除六都之外，繼台東縣、屏東縣，第三個通過認證的縣市特搜隊，將投入國際人道救援輪值行列。



縣長徐榛蔚表示，這次通過中型搜救隊伍國家認證，未來國外發生災害時，本縣將與消防署搜救隊及其他縣市通過搜救認證搜救隊，共同執行國際人道救援及守護國內災害防救安全。



花蓮縣消防代理局長吳兆遠表示，本局取得中型搜救隊伍認證，是對搜救隊成員們的肯定，並肩負起國際人道救援的艱鉅任務，未來仍持續充實各式特搜裝備器材，並辦理各項專業訓練以健全提升救災能力。