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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

選戰觀察／柯文哲成功跨越濁水溪　車掃陸空結合激「小草站出來」

▲▼柯文哲「TeamKP召集令-高雄場」造勢活動。（圖／記者袁茵攝）

▲柯文哲「TeamKP召集令-高雄場」造勢活動。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台南報導

在藍白合作破局後，民眾黨總統候選人柯文哲2023年11月出現「震盪期」，明顯氣勢衰退，被國民黨總統候選人侯友宜的「侯康配」超越；但柯營12月啟動不間斷的KP TV直播加強空戰，1月進行全台車掃與大型造勢，隨著選戰進入白熱化，更激發出「小草」們熱情，選前黃金週到搖擺州台中，支持者踴躍程度嚇壞柯營內部，抵達民進黨大本營高雄更是塞爆整個造勢會場，氣勢驚人。

回顧藍白合作實質破局當天，也就是2023年11月24日總統登記截止當天，由於藍白合拖得太久，而且君悅會談分手過於難看，柯文哲與民眾黨氣勢衰退，加上侯友宜找來的副手趙少康過於搶眼，雖說蓋過侯本身的聲量，但仍成功衝高話題度，造成找大眾較為陌生的新光公主吳欣盈搭檔的柯文哲，突然被徹底邊緣化。

連柯文哲當時都坦言，會進入一段「震盪期」，時間為期2週左右，但柯文哲的「震盪期」持續時間似乎特別久，直至12月中旬以前，氣勢都無法壓過「金童」趙少康，版面也輸給藍綠，使柯營趕緊在YouTube開啟「KP TV」頻道，就是怕原本處於優勢的空戰下滑；儘管成功保住熱度，但外界則開始擔憂，選舉倒數階段仍得倚賴陸戰，在民眾黨執政縣市、組織能力都不夠的狀態下，恐讓柯氣勢再跌。

▲民眾黨總統候選人柯文哲於新莊車掃，支持者熱情歡迎。（圖／記者林敬旻攝）

▲民眾黨總統候選人柯文哲於新莊車掃。（圖／記者林敬旻攝）

因此，柯文哲與吳欣盈自2日啟動全台大車掃，兩人分進合擊，柯文哲從北掃到南、最終再北上到宜蘭、雙北回凱道，過程中結合一直以來維持的廟口開講，以及在「黃金週」的台中、高雄大造勢，且全程透過YouTube直播，一次大打陸、空戰牌。

不過，一開始新北民眾反應並不佳，且由於是車掃首日，可說是狀況不斷，連柯文哲座車的防彈玻璃高度都要不斷調整；而在有推2名立委候選人的桃園，由於範圍太廣，一直到車隊經過中壢才明顯看出人氣，加上當時柯營大打「白紙運動」，部分民眾開始在白紙上寫下心願，展現給路過的柯文哲車隊，無論是從媒體或民眾黨釋出的照片來看，畫面都相當可觀，也提升柯文哲與團隊士氣，更鼓舞其他縣市支持者們響應。

▲▼柯文哲全台車掃第四天抵達新竹市，新竹市長高虹安。（圖／記者袁茵攝）

▲柯文哲全台車掃第4天抵達新竹市，低調許久的新竹市長高虹安現身相挺。（圖／記者袁茵攝）

當車隊來到柯文哲「老家」新竹縣市時，直播人數開始逐漸攀升，加上車隊大打「故鄉牌」，不斷喊出「新竹出總統」等口號，使路邊民眾更加熱情，且過去低調許久的新竹市長高虹安更現身相挺，當晚新竹開講創下極高人氣。

由於柯票倉就位於新竹，因此車掃人氣並不算意外，但據了解，搖擺州台中近期出現鬆動狀況，所以當車隊開到台中市區時，加上碰到假日人潮，綠園道擠滿了成群支持者，人潮盛況更讓柯營內部感到驚訝，趕緊申請當晚在台中造勢會場兩側的馬路路權，並架設LED螢幕歡迎民眾現場看最新轉播。

▲▼民眾黨總統候選人柯文哲至台中掃街，支持者熱情滿滿。（圖／記者陳家祥攝）

▲民眾黨總統候選人柯文哲至台中掃街，支持者熱情滿滿。（圖／記者陳家祥攝）

當晚台中大里振坤宮湧入上萬支持者，現場擠得水洩不通，人潮也外溢到周遭道路，場內外擠得無法動彈；柯文哲在晚間9點20分左右開始大進場，受到支持者夾道歡迎，短短百餘公尺走了11分半才上台，最終現場民眾湧入5萬人，柯文哲單一頻道直播同時在線超過9.1萬，創下當時的紀錄。

不僅如此，柯文哲的高人氣，更使國民黨台中立委候選人廖偉翔、羅廷瑋、林家興、黃健豪恰好「路過」場外，尋求市民朋友支持，羅廷瑋更是大打擦邊球，比出與自己立委候選人相同號次的1號，日後該影片也不斷在網路瘋傳，讓柯文哲陣營也釋出柯喊話支持廖偉翔、羅廷瑋的影片，盼吸收淺藍支持者。

▲▼2024柯文哲選前黃金周台中場造勢。（圖／記者陳家祥攝）

▲2024柯文哲選前黃金周台中場造勢。（圖／記者陳家祥攝）

隨後車隊直接拉車至高雄，跨過濁水溪直攻綠營票倉，為的就是7日在高雄凹子底捷運站周邊的造勢晚會；當天除了柯文哲以外，賴清德、侯友宜也在高雄造勢，三方隔空較勁，造勢時間在下午、早於綠白的侯陣營，更是趕緊喊出12萬人到場數字，但因為在短短幾分鐘內人數暴增，引發外界質疑。

而柯文哲當時正在市區車掃，雖然高雄人氣比不過台中，但民眾熱情程度仍不減，且「白紙」越來越有創意，同時也出現部分民眾假借相挺、實質抗議並抹紅的字眼。不僅如此，柯文哲志工都會騎摩托車陪伴車隊，到高雄時開始出現自發性支持者跟車，宛如「貪食蛇」模樣，一路跟到凹子底造勢會場旁的公園。

▲▼柯文哲高雄車掃下午場。（圖／記者袁茵攝）

▲柯文哲高雄車掃，旁邊志工加上自發性支持者跟車，拉出長長一條「貪食蛇」車隊。（圖／記者袁茵攝）

當天晚上高雄造勢，短短1小時場內椅子就被坐滿，民眾只好四散在隔壁的森林公園參與；而柯文哲更於晚間8時18分抵達活動最後方，在支持者們熱情搶拍照、握手狀況下，直至31分才走上舞台，花了整整13分鐘，且致詞時現場人數更高達8萬人，直播最高同時12萬人在線收看，打破柯文哲一直以來的直播紀錄，隔天也順勢成為「百萬YouTuber」，訂閱數破100萬。

過去柯文哲與其團隊不斷被外界唱衰，認為「跨不出濁水溪」，甚至還有人認為連「踏出雙北」都很困難，但此趟車掃徹底打破，儘管陸戰、組織能力仍不敵藍綠，且部分路上支持者仍為動員而來，但僅成立4年政黨可以創造出此般車掃盛況，中途還有諸多自發性支持者，實屬不容易。

觀察柯文哲這幾天路邊、參與造勢支持者，仍以年輕人或中壯年民眾，甚至是帶著孩子參與造勢的年輕爸媽為最大宗，但或許是「孫子兵法」奏效，也開始出現長輩族群願意出面相挺，對於一直以來因取消台北市重陽敬老金，造成大量長輩支持者流失的柯文哲來說，增添了不少信心。

▲▼柯文哲高雄車掃下午場。（圖／記者袁茵攝）

柯營人士坦言，過往陸戰確實是民眾黨害怕的禁區，回想一年前要辦活動時，目標設定「能不能有200人」，現在回頭思考是不可思議，但當時確實害怕無法召集大量支持者；到了2023年7、8月開始感覺到「起風」，包括黨慶活動報名人數爆滿，以及廟口開講原只預估約200人到場，結果第一場下雨天卻來了700多人，直至最近新竹開講破萬人，循序漸進的把民眾催出門。

面對黃金週的台中、高雄造勢創造大量人潮，柯營人士分析，除了民眾從廟口開講、小型造勢逐步適應，並且開始願意出門表態挺柯文哲，之前被藍綠笑說「造勢沒人」，更是惹怒柯粉在不服輸的心態下，推波助瀾使民眾願意站出來，連前高雄市長韓國瑜都在公開場合說出「柯文哲場子熱但不會贏」，雖目的是為了操作棄保，但也暴露出韓深知柯熱度高於侯。

且令柯營訝異的還有車掃盛況，柯營人士指出，民眾黨頂多就是透過網路告知粉絲「有16個應援點」，但沒想到短時間內可聚集眾多鐵粉，連藍營議員都私下探詢，如何做到車掃與造勢都不靠動員，甚至沒有派遊覽車載人。

面對選舉最後階段，柯文哲10日將回防北部，到宜蘭車掃、基隆開講，最終回到新北和台北，尤其是12日選前之夜如何塞爆凱道，都有待柯營持續努力，拚戰到最後一刻。

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