分析投柯3主流族群　胡采蘋：肉便器很難聽，但恐怕你就是這個角色

▲民眾黨總統候選人柯文哲。（圖／記者湯興漢攝）

記者皮心瑀／綜合報導

針對2024總統大選，財經媒體人胡采蘋分析，這次會選擇投民眾黨柯文哲的有三個主流族群，包括菁英藍+一部份中間選民、韓粉直播主、年輕人，但為什麼她特別不能接受柯文哲呢？因為今天講話明天就變，這樣到底要如何做事？如果一個人根本不重視他之前講過什麼話，承諾過什麼，很抱歉，其實你就是他的肉票，「在批踢踢上有一個名詞叫肉便器，雖然很難聽，但恐怕在這樣的政治關係裡，你就是這個角色」。

胡采蘋說，在人長大的過程中，會慢慢發現「穩定的人，可以合作的人」，是無比重要的前提。而柯文哲十年前反服貿，今天說要開放服貿，以前說自己墨綠，現在說最恨民進黨，高喊居住正義，事實上自己在養地炒地，以前說財團拿刀叉吃人肉，今天選擇了台灣金融圈雷包二十年的金控公主當副手。

胡采蘋質疑，國家是一個歷經風雨、審慎生存的國家，每一步都需要慎重前行，國家適合有這樣一個總統候選人嗎？信不信，這個人現在說最恨民進黨，但只要民進黨跟他談要給他法務部和金管會，換一個民進黨籍的立法院長，他很有可能馬上就變墨綠，「我本來就是墨綠的，游錫堃沒有罵過我，我也可以跟他合作」。這是最近他才講過的話。

胡采蘋說，如果一個人根本不重視他之前講過什麼話，承諾過什麼，那他根本不在乎投票的人，就像他根本不在乎2014年全力支持過他競選台北市長的綠營群眾一樣，因為權力已經得到了，肉票已經不重要了。「在批踢踢上有一個名詞叫肉便器，雖然很難聽，但恐怕在這樣的政治關係裡，你就是這個角色，因為你無條件的支持他，他不用對你負責，做了完全相反的事情也沒有關係，那你不就是肉票嗎。」

胡采蘋表示，她沒有覺得民進黨一切都很好，但是她很了解過去8年，這個國家走的是什麼樣的一個方向。這一代年輕人在一個相對健康的環境成長，不像十年前的大學生，每天焦慮著要不要去中國，每天在媒體上看到的都是台灣完蛋、你沒前途、大陸學子猛如狼、台灣學子小綿羊，再也沒有這些污辱人的東西了。

胡采蘋認為，年輕人的叛逆，其實是這一代人的成功，真的是建立了些什麼，才能讓這一代的年輕人可以自由的叛逆，「台灣就是因為有我們，他才能越來越好，你們對台灣也非常重要，台灣會因為我們的努力而更好。你不需要誰把國家還給你，我們自己的國家，我們自己創造。」