中國斥美國晶片管制是經濟霸凌　強調中方措施「不針對特定國」

▲中國大陸外交部發言人毛寧。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸外交部8日在記者會上怒批，美方不斷加碼對中晶片出口管制。新聞發言人毛寧表示，美方以所謂「國家安全」為由，不斷加碼對華晶片出口管制措施，無理打壓中國半導體企業，是地地道道的經濟霸凌行徑。此外，對於中國的一些出口管制措施，她則回應，「和美國濫用國家安全概念打壓特定國家、特定企業是完全不同的。」

1月8日外交部例行記者會上，毛寧表示，美國對華實施半導體出口管制措施，構成對中國的歧視性做法，違反關貿總協定第一條規定的最惠國待遇原則。美國以「威脅網路資訊安全」為由，將相關中國電信設備企業列入黑名單，禁止中國產的電信設備進入美國市場，違反關貿總協定第十一條規定的關於普遍取消數量限制的原則，同時美方禁令也違反技術性貿易壁壘協定的相關規定，美方常常把國際規則掛在嘴邊，但真正做的卻是無視規則、破壞規則的事情。

毛寧說，美方以「國家安全」為藉口，限制對華晶片出口，但實際上有關舉措完全超越了國家安全概念的邊界，使普通民用晶片的正常貿易受到很大的限制。英偉達RTX4090晶片的定位是消費級顯卡，主要面向發燒級電腦遊戲玩家，受美國出口管制措施的影響，這款晶片被迫在中國市場下架，美方還裹挾一些國家打壓中國的相關企業，這更與安全沾不上邊，是典型的經濟脅迫。

毛寧強調，事實清楚表明，美方處心積慮打壓中國晶片產業的發展，既不是出於國家安全的考慮，更不是什麼正當的競爭行為，而是毫無原則底線的單邊霸凌行徑，要剝奪新興市場和發展中國家追求幸福生活的權利。美方行為嚴重衝擊國際產供鏈穩定，毒化國際合作氛圍，助長分裂與對抗，這種自私自利的做法註定會搬起石頭砸自己的腳。

不過中國商務部自今年起將稀土金屬及合金材料的生產技術、稀土磁鐵的製備技術等列入了禁止出口技術目錄，被指意圖打「稀土牌」反制美方。毛寧則回應，對於中國的一些出口管制措施，主管部門已發布了聲明或者公告做出解釋，這和美國濫用國家安全概念打壓特定國家、特定企業是完全不同的，中國的有關做法不針對任何國家和企業。中國外交部此前解釋，修訂出口管制措施是中國適應技術發展形勢變化、完善技術貿易管理的具體舉措和例行調整。