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老友想不開！他好心勸阻竟「被割喉」　氣管斷裂慘死派出所門口

記者高堂堯、閔文昱／南投報導 

南投縣仁愛鄉互助村8日發生一起驚悚命案，一名男子倒臥在中原派出所門口，且頸部還出現極深刀傷，連氣管都遭切開。警方調查，男子是因阻止友人自殘，卻遭對方割喉，事後雖拚力跳上機車衝往約300公尺外的派出所欲報警求救，但仍因傷勢過重喪命，而凶嫌也疑畏罪自戕，造成2人死亡。

警方指出，錢姓兇嫌和錢姓受害人同為39歲，其中被害人在8日中午12時左右騎乘機車到中原派出所，值班員警發現死者喉嚨被割出一個大洞並血流不止，立即幫忙止血並通知救護車到場。期間另有民眾報稱，案發地點錢姓嫌犯仍在現場，經立即派員前往，發現錢姓嫌犯也割喉自殺身亡。

▲南投仁愛鄉8日傳出重大兇殺案。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲南投仁愛鄉8日傳出重大兇殺案。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

經調查，2名死者為國小同學，7日曾共同飲酒至8日上午後離開，到了中午左右，錢姓嫌犯疑似心情不佳打算以菜刀自殘，被剛好經過的錢姓被害人發現勸阻，不料嫌犯竟持刀朝對方頸部揮去，隨後再自戕，最終2人都因傷口太深及失血過多導致重傷不治。

警方表示，全案於製作相關人員筆錄後，報請南投地檢署檢察官相驗，以釐清案情。

▲南投仁愛鄉8日傳出重大兇殺案。（圖／記者高堂堯翻攝）

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