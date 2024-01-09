老友勸阻反遭割喉慘死！嫌犯父滿臉驚恐曝：2人從小一起長大…

記者高堂堯、黃資真／南投報導

南投縣仁愛鄉互助村昨(8)日驚傳命案，41歲錢姓男子疑為了阻止同歲、同姓的錢男自殘，竟反遭菜刀砍頸，倒在派出所前身亡，隨後犯嫌也輕生亡。今早檢警相驗，犯嫌父親到場表示，2人從小一起長大，不理解為何兒子會做出這種事。

▲南投仁愛鄉2死命案，犯嫌父親在旁人攙扶下步出相驗室。（圖／記者高堂堯攝）

初步了解，2名死者為國小同學，正好同歲又同姓，7日曾共同飲酒至8日上午後離開，到了中午左右，錢姓嫌犯疑似心情不佳打算以菜刀自殘，被剛好經過的錢姓被害人發現勸阻，不料嫌犯竟持刀揮砍對方，被害人用盡力氣，騎車到300公尺外的派出所求救，而嫌犯隨後也自戕，最終2人都因傷口太深及失血過多導致重傷不治，檢警於今早10時對2人遺體進行相驗，結束後被問及死者體內是否有酒精反應，僅表示會再擇期解剖釐清死因。

▲死者遭砍頸後，用盡力氣騎車到派出所求救，最終仍不幸身亡。（圖／記者高堂堯翻攝）



犯嫌父親則是在他人攙扶下步出相驗室，疑似因年邁加上受到驚嚇，臉色十分蒼白、說話聲音顫抖，被問及死者2人關係，他表示2人從小一起長大，是學長學弟關係，雖然當時他在現場，但事情發生的太突然，他也不懂為何兒子會拿刀砍人，另傳犯嫌疑為了替父親洗澡遭拒，才會憤而拿刀，錢父否認此事；未與犯嫌同住的家人表示，錢男為臨時工、未婚，一直與父母同住，母親過世後就負責照顧父親。

錢姓死者弟弟哀嘆稱，兩家人都是認識很久的朋友，當時哥哥騎車經過時看到犯嫌在自殘全身是血，連忙上前攔阻，結果拉扯過程中遭對方砍頸，雖然當下就衝去警察局求救，但到的時候僅剩一口氣，也來不及救了，而犯嫌在死者離開後留在原地，原本連父親、狗狗都要砍，最後也因失血過多沒了氣力身亡，並透露沒聽說犯嫌有工作不順、經濟或其他無法承受的壓力，一切真相只能等待檢警調查清楚。

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