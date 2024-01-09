參加吳崢造勢找車位...名嘴開BMW疑撞傷婦人　李正皓：會負起責任

記者陸運陞／新北報導

活耀於各大政論節目的名嘴李正皓，上週五（5日）晚間，開車前往新北市中和區，參加立委候選人吳崢造勢晚會，尋找車位時，與一名步行的婦人發生擦撞，婦人當場倒地，民眾見狀連忙撥打119將婦人送醫，昨天（8日）傷勢好轉已出院休養，目前警方仍在釐清車禍事故發生原因，

▲名嘴李正皓參加造勢晚會，穿越人潮在勝利路上找車位。（圖／記者陸運陞翻攝）

據了解，上週五晚間，名嘴李正皓開著自己的BMW X4休旅車，前往新北中和勝利路參加吳崢造勢晚會，抵達時，沿著勝利路往橋和路行駛，當時穿越人群尋找車位時，右側68歲吳姓婦人突然重摔在地，民眾見狀拍打車輛呼喚停車，李正皓下車才知道與擦撞吳婦，立即下車關心傷勢，並由警方通知119送醫治療。

▲走在路旁的吳婦突然倒地，李正皓才知發生擦撞。（圖／記者陸運陞翻攝）

李正皓站完台後，隨後前往醫院關心吳婦，並表示如確定肇事原因，將會負起相關責任。而遭撞的吳婦表示，當時到造勢晚會附近尋友，結束後準備返回板橋住處，途中發現有造勢晚會，好奇心驅使前往查看，走在路旁時，就感覺突然被撞倒地。醫院檢查，吳婦右手肩骨骨折、左肩挫傷，遂安排開刀治療，

警方表示，經了解吳婦於昨日病況好轉已出院，事故發生後，現場負責維安的警員，隨即上前關心，並通報119前來，救護車抵達，將吳婦送往醫院治療。經酒測李正皓並無酒駕情況，車輛右側未發現有擦撞痕跡，目前已對相關事證拍照採證，發生事故原因，仍待進一步鑑定釐清。

▲李正皓當時駕駛BEW X4休旅車前往立委吳崢造勢晚會。（圖／記者陸運陞翻攝）

中和分局呼籲，行人或駕駛人使用擁擠道路時，應特別注意人車狀況及行車速度，在人車交會時，車輛應減速並保持適當間隔，確保安全通過行人周邊，維護道路交通安全。