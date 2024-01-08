韓國瑜遭猛攻　柯志恩「暴露恐懼」：不是去中聯辦坐一下就可賣台

▲不分區立委政見會，國民黨推派柯志恩出戰。（圖／華視）



記者陶本和／台北報導

中選會8日舉行第11屆全國不分區及僑居國外國民立法委員選舉政黨電視政見發表會。國民黨代表由候選人柯志恩上陣，針對民進黨把砲口對準國民黨不分區第一名的韓國瑜，她也予以反擊，嘲諷原來韓國瑜的魔咒有這麼大的創傷，「尊重憲法的話，憲法賦予立法院長職權，不是去中聯辦坐一下就可以把台灣賣出去，把韓國瑜抬出來談，就暴露你的恐懼！」

柯志恩在政見會中表示，國民黨過去曾經失敗過也跌倒過，這次深切反省，所以推出讓人耳目一新的候選人，有區塊鏈、不孕症、法律界、潛艦國造的學者專家，同時也有專業的年輕人，這呈現出國民黨必須為未來掌舵。

對於民進黨指控，國民黨執政的話，要廢除同婚、興建核五、核六等。柯志恩說，不知道民進黨從哪裡看到國民黨官方政見中有這些，民進黨只會扭曲，還只針對國民黨不分區第一名的韓國瑜。

柯志恩說，不知道韓國瑜的魔咒，對於政黨有這麼大的創傷，未來韓國瑜要不要當立法院長，要看他自己，還有立法委員們的決定。她強調，民進黨執政這麼久，尊重憲法的話就會知道，憲法賦予立法院長職權，不是去中聯辦坐一下就可以把台灣賣出去。她嘲諷，「把韓國瑜抬出來談，就暴露你的恐懼」。

柯志恩也強調，國民黨的第一個政見就是國家安全，國民黨尊重中華民國憲法之下的「九二共識」，而且是國民黨的九二共識，不是中國國家主席習近平詮釋的九二共識壓在國民黨身上，國民黨是反對一國兩制，反對台灣獨立的。