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圖／賴清德左楠車掃力挺李柏毅　韓式愛心、高舉珍奶回應熱情鄉親

▲民進黨8日展開全國大車掃，正副總統候選人賴清德與蕭美琴南北兵分二路，力拚各地立委選情。（圖／記者陳弘修翻攝）

記者陳弘修／台北報導

民進黨8日展開全國大車掃，正副總統候選人賴清德與蕭美琴南北兵分二路，力拚各地立委選情。賴清德中午特別到高雄市左營楠梓區跟立委候選人李柏毅車掃，李柏毅特別準備了全糖珍珠奶茶給賴清德，賴清德看到後相當開心，還特別在車上高舉奶茶杯，面對夾道歡迎的鄉親，賴清德甚至也手比「韓式愛心」，回應支持者的熱情。賴清德強調，左營楠梓是最激戰的選區，拜託所有高雄鄉親禮拜六走出家門，用選票守住高雄最關鍵的一席。

李柏毅受訪時表示，左楠這一席十分關鍵，攸關高雄未來產業發展，他未來進入國會後，一定會推動的建設大力推動捷運紫線，而這條捷運線日前也獲得賴清德親口支持，拜託左營楠梓鄉親集中選票，立委投下4號李柏毅，共同守住左營楠梓的未來，讓自己為產業與建設來努力。

對於賴清德特別關心左營楠梓選情，李柏毅也表示，當車隊掃街抵達自己競選總部時，賴清德看見有這麼多支持者迎接自己，說什麼都要下車和大家打招呼，這就是台灣隊隊長的熱情，也顯示賴清德對人民的重視。經過這場車掃，李柏毅也預告，未來五天的陸戰行程，會有許多大咖們陸陸續續前來替自己站台，已經塞滿所有的陸戰排程，大家都非常關心左楠選區的選情。

▲民進黨8日展開全國大車掃，正副總統候選人賴清德與蕭美琴南北兵分二路，力拚各地立委選情。（圖／記者陳弘修翻攝）

▲民進黨8日展開全國大車掃，正副總統候選人賴清德與蕭美琴南北兵分二路，力拚各地立委選情。（圖／記者陳弘修翻攝）

▲民進黨8日展開全國大車掃，正副總統候選人賴清德與蕭美琴南北兵分二路，力拚各地立委選情。（圖／記者陳弘修翻攝）

另外，賴清德也表示，左營楠梓是高雄一級激戰區，是高雄全壘打的關鍵區，許多在地重大建設都是由立委劉世芳和李柏毅長年累月、攜手爭取來的。如果李柏毅沒有接棒成功，就沒辦法和自己與蕭美琴在中央打拚，一旦中央地方溝通不良，就會嚴重影響地方建設，所以必須守住李柏毅這一席，讓他延續劉世芳的信念與政績。

民進黨地方人士也強調，綠營大咖頻頻至左營楠梓站台，顯示眾人對「幕僚世代」李柏毅這一席高度重視，選戰已經進入倒數尾聲，民進黨用母雞帶小雞的方式全力輔選各地候選人，誓言再度拚出國會過半、高雄八席全壘打的成績，更要守住李柏毅這席立委新人。

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