　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

士林夜市「藝廊」帥哥美女進出　竟是德州撲克賭場！18人被逮

記者黃宥寧／台北報導

掛羊頭賣狗肉！34歲吳姓男子於士林夜市經營德州撲克賭場，卻狡詐以藝廊掩飾，並在臉書、IG招攬賭客，除收取報名費1成做場地費外，還讓賭客以1比10方式，以現金換籌碼。士林警分局日前於營業時間持票登門搜索，當場逮捕5名荷官、13名年輕賭客及查扣賭資等，全案依賭博罪，移送士林地檢署偵辦。

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲北市士林夜市有賭場掛名藝廊，招攬年輕賭客前來遊玩。（圖／記者黃宥寧翻攝）

該賭場2022年於臉書成立「地X藝廊」粉絲專頁，簡介處寫上：「隨著藝術品數位化拉開我們與藝術品間的距離鮮少再有人願意走進藝廊體？」，更放數則有關藝術文章，最後一篇發文直接不演寫：「北都撲克協會官方網站來了、每月豐富賽事資訊」，如此明目張膽行徑，導致民眾匿名檢舉。

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲藝廊變賭場隱身士林夜市。（圖／記者黃宥寧翻攝）

文林派出所接獲後立即展開調查，上週五（5日）下午4時許持搜索票前往，當場查獲吳姓負責人及荷官共5人，以及13名賭客，並查扣營業所得17萬4400元、當日抽頭金2400元、賭客賭資2萬4000元、籌碼1875個、撲克牌23副、監視器主機1台、鏡頭3顆、帳本2張、電腦主機1台等相關證物。

吳姓負責人見警上門，緊張表示「我們是在練習，要比賽」，否認賭博。警方經查發現，該賭場以臉書等社群平台公開招攬年輕賭客前來遊玩，報名費則有3千、6千、1萬元3種等級，並收取報名費1成當作場地費，賭客將現金換取籌碼（1:10）遊玩，結束後可以等比例籌碼換回現金，警詢後也依賭博罪移送5人士林地檢署偵辦；賭客則依違反社維法裁罰。

該賭場上週五雖被警方查獲，但IG限時動態仍持續PO出相關招攬賭客文章，似乎不怕警方再度上門查緝。

ET快訊
快訊／新北警遭開車衝撞！　嫌犯跑了
快訊／「台灣羽球王」辭世　贊助戴資穎超過10年
快訊／8次流標！　台中巨蛋終於簽約完成
碎片噴滿地！　女騎士遭撞慘死
長照機構徵「打麻將志工」　200人報名爭搶5名額
陳美鳳「深V開叉到肚臍」！　性感辣照曝光
快訊／民進黨立委遭爆介入婚姻　本人回應了
安妮「遭海關攔下」叫進小房間！　怒撂1句話秒被放走

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／新北警抓車手遭開車衝撞　1人落網1棄車逃...警圍捕追緝

姊妹檔售「空氣」演唱會門票騙14人　落網賣慘辯：沒錢養4幼子

士林夜市「藝廊」帥哥美女進出　竟是德州撲克賭場！18人被逮

花蓮台9線死亡車禍！機車左轉遭貨車撞噴影片曝　女騎士不治

總統選舉賭盤熱！鐵工廠老闆當組頭　6人下注簽賭

開車滑下30m深坡父子均傷！他竟「丟包6歲兒」離開現場　警尋人中

獨／前北市議員助理誆「可幫喬違建」　前後爽拿50萬全花光！

9煞半夜放煙火討賭債火燒球場　他遭設局強押上車狂毆後丟包

阿公母湯喔！騎電動機車逆向闖國道1km　2車為閃他相撞

直銷女會員狂吃健康食品　中風險沒命...怒求償660萬判賠金額曝

行車紀錄器捕捉海嘯過程　水位20秒快速上升吞街道

菜鳥車手彰化面交迷路險遭撞　警1句「怪怪的」追回50萬現金

高雄女駕駛衝分隔島撞樹！　「詭異停路中1分鐘」畫面曝

客機窗戶飛走「塔台對話曝」　女機長冷靜載177人迫降！

《換乘戀愛3》女團成員公開「13年地下情」　前任為她放棄當偶像..惹哭全場

愛犬溜出門！媽抓錯隻回家　正牌在門外狂吠：是偶才對

烏龜太冷躲屋內兩天不出來　聽爸喊摸摸秒出屋：來啦～

陳冠叡暖密ZB1「你們太帥」　和章昊常見面：很舒服的朋友

李千娜揪老公拍戲「挺孕肚淚崩」　黃尚禾「暴怒狠砸玻璃杯」

母餵奶兒突嘴唇發紫！　衝派出所求助警CPR救回

快訊／新北警抓車手遭開車衝撞　1人落網1棄車逃...警圍捕追緝

姊妹檔售「空氣」演唱會門票騙14人　落網賣慘辯：沒錢養4幼子

士林夜市「藝廊」帥哥美女進出　竟是德州撲克賭場！18人被逮

花蓮台9線死亡車禍！機車左轉遭貨車撞噴影片曝　女騎士不治

總統選舉賭盤熱！鐵工廠老闆當組頭　6人下注簽賭

開車滑下30m深坡父子均傷！他竟「丟包6歲兒」離開現場　警尋人中

獨／前北市議員助理誆「可幫喬違建」　前後爽拿50萬全花光！

9煞半夜放煙火討賭債火燒球場　他遭設局強押上車狂毆後丟包

阿公母湯喔！騎電動機車逆向闖國道1km　2車為閃他相撞

直銷女會員狂吃健康食品　中風險沒命...怒求償660萬判賠金額曝

金球獎時尚／楊紫瓊930萬鑽錶絕配紅禮服　重返榮耀地喜氣洋洋

恆大汽車執行董事劉永灼被「刑事拘留」　股票買賣曾短暫停止

路邊嘲笑滿身泥髒狗「這誰家的？」　認出是自家愛犬她崩潰慘叫

戰爭超過3個月！　專家分析：距離以色列殲滅哈瑪斯「還很遠」

「噴射機」張宗憲當爸樂趣多　親曝寶貝兒子中文名叫張洋

快訊／新北警抓車手遭開車衝撞　1人落網1棄車逃...警圍捕追緝

「新同學」郭俊麟自我介紹很完整　隊友誤會胡智爲是學長

巴西嫁來台！　沈維娜過年超忙「天天吃不飽、睡不好」：還有好多拜拜

張家輝搏命「從天橋跳下」扭傷腳　和好友反目：被推到歇斯底里

專家：陸發放消費券時機已過　要發錢應該先給弱勢

女騎士等紅燈1分鐘極速更衣　「脫剩黑色小可愛」眾人看呆

社會熱門新聞

兒目睹媽與「弟弟」全裸滾床！衛生紙團成鐵證

即／國3交流道「1大4小車」連環撞！

大媽無視警語爬上「椅子樂譜」　駁二景點木頭斷了

新北國三生跨年失聯9天　學長家找到他

鄉民憶2起「恐怖掀床命案」：女遭腰斬慘死

即／國3嚴重車禍釀8傷！25歲男脫困命危

竊走金庫200萬！22歲保全秒買中古BMW逃亡

羅致政不雅片鑑定報告　新北檢證實收到

即／國3搶救畫面曝！釀5傷「其中2人受困」

檢舉狂魔怕身分曝光！竟冒名狂舉發142次　下場慘爆

即／國1台南系統2大車碰撞！駕駛受困　全線封閉中

現場畫面曝！國1油罐車車頭撞爛　駕駛卡車內搶救中

即／國1「電動機車」逆向遭2車追撞！車流回堵1公里

醫師曾說：不要開車！他癲癇發作「撞死25歲女騎士」

更多熱門

相關新聞

轎車「滑落之字形車道」！駕駛失蹤　車內6歲童受傷送醫

轎車「滑落之字形車道」！駕駛失蹤　車內6歲童受傷送醫

嘉義縣台18線36公里處（阿里山公路），8日上午發生一起事故！一輛自小客車因不明原因從車道上滑落，造成車內一名6歲男童受傷、駕駛失蹤，警消獲報到場處理，將男童送醫治療，並搜尋駕駛的行蹤中。

台中阿姨站別人175萬奧迪車頂　「豪華席」嗨看五月天

台中阿姨站別人175萬奧迪車頂　「豪華席」嗨看五月天

20公升罈裝金門高粱限量賣！抽9999位幸運兒

20公升罈裝金門高粱限量賣！抽9999位幸運兒

吳音寧家族挨告貪污　表哥出面反擊

吳音寧家族挨告貪污　表哥出面反擊

夫妻花5萬6買蛋孵保育類鸚鵡　下場GG了

夫妻花5萬6買蛋孵保育類鸚鵡　下場GG了

關鍵字：

士林地檢署賭博士林夜市賭客荷官德州撲克影音

讀者迴響

熱門新聞

「台灣小休旅」出清僅賣39.8萬

越南妹幫你洗「殘廢澡」只穿內褲就上

恐跌破8℃　直逼「寒流」時間曝

5星座「單身越久越難追」！天蠍性跟愛可以分離

《夜夜秀》最慘候選人！萬人看呆「敗票影片」

55歲袁惟仁成植物人2年「意識不清」現況曝光！

兒目睹媽與「弟弟」全裸滾床！衛生紙團成鐵證

即／國3交流道「1大4小車」連環撞！

射完有抱抱？最美博士曝「後戲1重點」女友更愛你

一票客人「穿越工地」排隊買手搖飲　網喊：真的夯爆

林靖恩詭笑鬧飯店　10年前曾揭愛上李坤城原因

救護車鳴笛「轎車不讓路」　患者過世

侯康1政見　醫：LINE群一面倒要投藍

大媽無視警語爬上「椅子樂譜」　駁二景點木頭斷了

富商飯局大亂鬥！　帝寶名媛李珍妮嗆前主播「做雞的」

更多

最夯影音

更多
行車紀錄器捕捉海嘯過程　水位20秒快速上升吞街道

行車紀錄器捕捉海嘯過程　水位20秒快速上升吞街道
菜鳥車手彰化面交迷路險遭撞　警1句「怪怪的」追回50萬現金

菜鳥車手彰化面交迷路險遭撞　警1句「怪怪的」追回50萬現金

高雄女駕駛衝分隔島撞樹！　「詭異停路中1分鐘」畫面曝

高雄女駕駛衝分隔島撞樹！　「詭異停路中1分鐘」畫面曝

客機窗戶飛走「塔台對話曝」　女機長冷靜載177人迫降！

客機窗戶飛走「塔台對話曝」　女機長冷靜載177人迫降！

《換乘戀愛3》女團成員公開「13年地下情」　前任為她放棄當偶像..惹哭全場

《換乘戀愛3》女團成員公開「13年地下情」　前任為她放棄當偶像..惹哭全場

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

侯友宜光臨《豈有此呂》

侯友宜光臨《豈有此呂》

侯友宜反擊賴清德、柯文哲抹紅 霸氣喊「我兩代人拿槍護台」

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面