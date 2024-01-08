士林夜市「藝廊」帥哥美女進出　竟是德州撲克賭場！18人被逮

記者黃宥寧／台北報導

掛羊頭賣狗肉！34歲吳姓男子於士林夜市經營德州撲克賭場，卻狡詐以藝廊掩飾，並在臉書、IG招攬賭客，除收取報名費1成做場地費外，還讓賭客以1比10方式，以現金換籌碼。士林警分局日前於營業時間持票登門搜索，當場逮捕5名荷官、13名年輕賭客及查扣賭資等，全案依賭博罪，移送士林地檢署偵辦。

▲北市士林夜市有賭場掛名藝廊，招攬年輕賭客前來遊玩。（圖／記者黃宥寧翻攝）

該賭場2022年於臉書成立「地X藝廊」粉絲專頁，簡介處寫上：「隨著藝術品數位化拉開我們與藝術品間的距離鮮少再有人願意走進藝廊體？」，更放數則有關藝術文章，最後一篇發文直接不演寫：「北都撲克協會官方網站來了、每月豐富賽事資訊」，如此明目張膽行徑，導致民眾匿名檢舉。

▲藝廊變賭場隱身士林夜市。（圖／記者黃宥寧翻攝）

文林派出所接獲後立即展開調查，上週五（5日）下午4時許持搜索票前往，當場查獲吳姓負責人及荷官共5人，以及13名賭客，並查扣營業所得17萬4400元、當日抽頭金2400元、賭客賭資2萬4000元、籌碼1875個、撲克牌23副、監視器主機1台、鏡頭3顆、帳本2張、電腦主機1台等相關證物。

吳姓負責人見警上門，緊張表示「我們是在練習，要比賽」，否認賭博。警方經查發現，該賭場以臉書等社群平台公開招攬年輕賭客前來遊玩，報名費則有3千、6千、1萬元3種等級，並收取報名費1成當作場地費，賭客將現金換取籌碼（1:10）遊玩，結束後可以等比例籌碼換回現金，警詢後也依賭博罪移送5人士林地檢署偵辦；賭客則依違反社維法裁罰。

該賭場上週五雖被警方查獲，但IG限時動態仍持續PO出相關招攬賭客文章，似乎不怕警方再度上門查緝。