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恆大汽車執行董事劉永灼被「刑事拘留」　股票買賣曾短暫停止

▲▼恆大汽車執行董事劉永灼。（圖／視覺中國）

▲恆大汽車執行董事劉永灼。（圖／視覺中國）

記者蔡儀潔／綜合報導

繼創始人許家印被捕後，恆大集團再有高層被鎖定。恆大汽車今（8）日發布公告稱，執行董事劉永灼已被依法刑事拘留。原本於今早9時暫停買賣的公司股票，在下午1時起恢復。

綜合港媒報導，恆大汽車公司股票今早9時起，於港交所短暂停止买卖，有待公司刊发一份有关内幕消息的公告。

到了今日午間，謎底解開。恆大汽車發布公告指出，公司得悉其執行董事劉永灼因涉嫌違法犯罪，已被依法刑事拘留。公司已向聯交所申請由2024年1月8日下午1時起恢復買賣股份。

今日下午重新開盤後，恆大汽車股價一度跌逾20%。截至3時，恆大汽車每股股價0.395港元，總市值約42億港元。

資料顯示，劉永灼出生於1981年，畢業於華東師範大學及武漢科技大學，獲工商管理學士學位及工程管理碩士學位。現為恆大集團常務副總裁 、恆大新能源汽車集團總裁兼恆大新能源科技集團董事長 、整車研究院院長。 

劉永灼因曾擔任恆大足球俱樂部董事長聲名大噪，任職期間曾找來知名足球教練「銀狐」里皮擔任主帥，標誌大陸俱樂部首次實現歐冠冠軍、世界杯冠軍名帥執教球隊。

劉永灼之後找來「菲利佩將軍」巴西足球教練斯科拉里，是恆大俱樂部簽約的第二位世界杯冠軍教頭。劉永灼帶領下的恆大足球，問鼎足協杯冠軍成為了大陸足壇歷史上首支包攬了聯賽、足協杯以及超級杯冠軍的三冠王球隊。

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