只為了20元...暴走男拿刀丟磚塊、槍抵友人太陽穴下場曝

▲暴走男持沒有殺傷力的非制式手槍，抵住友人太陽穴。（示意圖／Pixabay）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化1名陳姓土水工向邱男借款20元遭拒，心生不滿大暴走，拿石塊、持小刀又丟擲磚塊襲擊洩憤，邱嚇得報警，隔1個多月陳又對邱揮舞空酒瓶、再拿一把非制式手槍抵住其太陽穴開嗆「太囂張，我就把你槍掉」，接著砸毀太子爺神尊等物品；彰化地院審結，依妨害自由、毀損罪判處拘役40日、57日，可易科罰金。

陳男前曾因犯不能安全駕駛等案件，裁定應執行有期徒刑11月確定，於2021年9月5日執行完畢後，再接續執行拘役及罰金易服勞役，於去年3月12日出監， 5年內故意再犯本案有期徒刑以上之罪，為累犯。

判決書指出，陳男向邱姓男子借款20元遭拒，於2022年12月2日上午11點多，在邱男的住所外空地，先丟路邊石塊未砸中，再以右手持小刀，對著右手持鐵管的邱男步步進逼，邱男一路往後退進屋內，陳不斷叫囂「不然給我出來！出來輸贏！幹你娘XX！出來！出來！」，接著又拾取地上磚頭往地上砸，被邱將其壓制在地，掙脫後又撿地上石塊，作勢攻擊並追著邱跑，邱因此心生畏懼報警處理。

2023年1月15日下午3點多，陳持空酒瓶作勢要攻擊邱並嗆「今天不是你死，就是我死」；當天晚上約21時許，見邱男正在車上睡覺，打開車門持一把不具殺傷力之非制式手槍抵住其太陽穴，對他叫囂「你不是很大尾，太囂張我就把你開（槍）掉」，邱被驚醒，想打手機報警，陳又嗆「你報啊，我沒有在怕」，接著將邱男家陶瓷洗手台、10個電壓開關、及太子爺神尊、鋁製椅子砸在地上。

法官審酌，被告不思以理性方式處理糾紛，以此方式恐嚇告訴人，使其心生畏懼，情緒管理及自我控制能力不佳，實不足取。念及其犯後坦承犯行，依犯恐嚇危害安全罪及毀損罪判處拘役40日、57日，可易科罰金。