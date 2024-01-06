菜鳥車手彰化迷路險被撞　警關心傷勢...意外追回阿北50萬血汗錢

▲警方將50萬元還給阿伯 。（圖／民眾提供）

記者唐詠絮／彰化報導

1名來自基隆20歲簡姓車手，昨(5日)下午到彰化市某間超商與70歲陳男面交得手50萬元後，要約上游見面時，竟在彰化市街頭迷路，邊走邊滑手機，差點撞到車，剛執行完特勤職務的員警要上前關切是否受傷，簡卻神情緊張，言語支吾閃躲，警仔細盤查，簡才坦承自己是詐團車手。

▲阿伯拿50萬元等車手面交。（圖／民眾提供）

彰化警分局表示，5日下午4許，民族路派出所所所長吳宗翰、警員潘盈州、王姿懿執行特種警衛演習勤務返所時，在彰化市南瑤路與南瑤路353巷口派出所後方巷子，偶遇了路上行走的簡男，簡走路不專心差點被車撞，而且行跡可疑見警察靠近頻頻閃躲。

經盤查這名男子時神情緊張，即承認假冒「聯碩投資公司」外派專員吳子洋身份，剛剛於彰化市某超商向一名70歲陳姓被害人收取了50萬元。警方得知後立即進行介入調查，將簡嫌帶回派出所，並通知陳姓被害人至所報案。

▲阿伯與車手面交。（圖／民眾提供）

警方深入追查發現陳姓被害人是加入股票投資群組，遭到詐騙集團以抽中10張股票為由，向其詐取50萬元，並於當日下午3時左右進行面交。警方通知時還不知道自己被騙，慌張到派出所指認。

警方在對簡嫌的身上進行搜查時，查獲了偽造公司印章5個、耳機1只、手機兩隻、工作證6張、收款收據7張以及50萬元現金（已發還被害人）。雖然簡嫌不願供出詐騙幕後主使，但警方已將其依詐欺及洗錢防制法進行移送偵辦。