酒駕衝女廁熊抱強吻！噁男2度漠視輔導通知　法官開鍘

▲男子酒駕衝入女廁性騷女子。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化一名年約40歲陳姓男子，曾經結夥搶劫及多次酒駕前科，甚至酒後到廁所熊抱正如廁完的女子，被依危駕、加重竊盜及性騷法裁定應執行1年6月徒刑，出獄後又漠視身心輔導通知遭裁罰1萬元，經2度通知未到，彰化地院依犯性侵害犯罪防治法「加害人屆期不履行身心治療及輔導教育罪」，再判處拘役40日，可易科罰金。

判決書指出，陳男於2016年5月31日19時許、2017年9 月23日晚間10時許，在彰化市中興路友人住處，飲用啤酒、高粱酒後，晚間騎機車行經彰化市，滿臉通紅，被警方攔查酒測值0.33毫克、0.47毫克，被依公共危險罪送辦。

事隔1個多月，2017年10月31日，陳男酒後騎媽媽的機車經過彰化市南瑤公園，獨自進入女廁內，乘女子如廁完後無法抗拒之際，用雙手環抱住再親吻臉頰，女子嚇得掙脫逃離，並報警處理後，被判刑5月徒刑。

同年11月1日14時許，陳男夥同張、劉到洗衣店內，竊取女子2條藍色毛毯及衣褲後，又到檳榔攤拿走結冰礦泉水，因行竊失風逃離現場，經彰化地院審結，判處7月徒刑確定。

陳男於2021年2月28日縮刑期滿執行完畢，衛生局依修正前性侵害犯罪防治法第25條第1項及性侵害犯罪加害人身心治療及輔導教育辦法規定，發函通知應於2022年8月23日起前往指定處所，竟未依規定前往，被彰化縣政府依法處1萬元罰鍰；今年3月再通知陳男，又未依規定前往，被法官判處拘役40日，可易科罰金。

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