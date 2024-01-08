20公升罈裝「金門高粱酒」限量銷售！電腦亂數抽9999位幸運兒

▲金門酒廠特別規劃「20L-59.2度金門高粱酒」限量專案銷售。（圖／記者林名揚翻攝）

記者林名揚／金門報導

有鑑金門酒廠於2008年首推30L－58度金門高粱酒坑道窖藏三年酒品，極具收藏價值及增值特色，十多年來深獲得消費者熱烈迴響與青睞。甲辰金龍本命年，金門酒廠再次銜命執行縣府藏富於民施政計畫，同時感恩回饋金門鄉親72年來風雨同路的支持愛護，特專案規劃「113年光華園酒窖『20L-59.2度金門高粱酒』金門地區限量專案銷售實施計畫」。

金門酒廠以金門戰地坑道為窖藏儲酒環境，成就世界聞名的金門高粱酒，且2022年規劃之「經武坑道-窖藏光旅」更榮獲交通部觀光署2023年「十大活動體驗獎」及「最佳人氣獎」，將金門戰地坑道的效益發揮得淋漓盡致、成果有目共睹！此次推出「113年光華園酒窖『20L-59.2度金門高粱酒』金門地區限量專案銷售實施計畫」，希望提供縣民優質坑道儲酒空間(不用占用家居空間，並降低保管風險)，還能達到保值目的；更進一步透過金酒行銷金門戰地光觀坑道儲酒特色，傳達金門酒廠窖藏儲酒銀行『窖藏陳釀 點時成金』的行銷概念。而縣府透過藏富於民施政計畫，更是創造縣民幸福有感三贏局面！

光華園酒窖建置於1969年，解嚴後成為窖藏金門高粱酒絕佳地點與觀光新亮點，原儲放1,000公升酒罈，現改為提供鄉親免費儲放光華園酒窖3年，3年期滿後憑儲酒券領回，並附窖藏證書；3年期滿前領回酒品者則不提供窖藏證書，且須於2個月前持儲酒券向金門酒廠提出領回申請。此專案，讓民眾家既中可騰出儲酒空間使用並免負管理風險，且坑道內恆溫恆的環境讓金門高粱酒的陳化風味更勝於家中環境。封存於20公升加厚陶罈，置於太武山餘脈下光華園酒窖逐年陳放，藉由吸納周邊茂盛林間的高含氧芬多精及外島豐富海洋能量，日夜持穩在地窖中進行酒體呼吸作用，在天地精華優化下越陳越香，成就經典佳釀，價值可期！

酒體規劃上更是集結首席調酒師與品酒師專業經驗與品味，針對適合長時間儲存於陶罈熟陳的酒質特性，多款酒體配方、多梯度試驗、多輪次品評篩選，最終選定59.2度特調酒體。本酒品嚴選金寧廠、金城廠各式優質高酒精度原漿酒，其中更精心挑選金城廠10~30年期各具風味特色老酒調和，各年期老酒年份總和高達88年，創造獨樹一幟綿、醇、甘、冽的酒體。20公升酒罈設計經典古樸，正面以極具勁道及張力的「龍」字書法，震懾目光；背面飾以龍年吉祥話「龍騰祥瑞」，象徵龍飛雲翔、祥瑞當頭，福來財到、好運連連，為甲辰金龍年再添喜氣！

1月8日上午10時在金門酒廠辦理「藏富於民 光華再現-20公升金門高粱酒抽籤記者會」公開抽籤，將從112年11月20日起設籍本縣滿18歲之縣民，電腦亂數抽出9,999名幸運兒，由金門縣政府財政處長陳國庭及金門酒廠董事長吳昆璋按下抽籤按鈕，現場也首次邀請調查處處長洪良元出席見證,電腦亂數抽出9,999位中籤者，每人限購1罈，每罈新台幣2萬元整。酒品規劃於今年下半年產製，以發放儲酒券的方式執行，屆時中籤者可憑券提領酒品。由甲辰金龍年開啟20公升金門高粱酒儲酒計畫，為讓鄉親有感，讓更多人都有機會將金門高粱酒儲放在坑道內，因此調整抽籤規則，今年有中籤價購之鄉親，在下次舉辦20公升金門高粱酒抽籤名單中將排除不納入，期以讓更多鄉親都有機會中籤價購坑道窖藏的優質好酒，感受增添好運「龍」有你，事事「龍」如意的祝福！