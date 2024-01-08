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社會 社會焦點 保障人權

夫妻花5萬6買蛋孵保育類鸚鵡　賣鳥想撈一筆...沒賺到反噴8萬

▲▼非法養黃領帽亞馬遜鸚鵡、緬甸星龜　飼主稱「10年前買的」被送辦。（圖／新北市動保處提供）

▲北市一對夫妻買2顆瀕臨絕種保育類黃領帽亞馬遜鸚鵡蛋，在家孵化幼鳥後欲賣掉，慘被警查獲。（示意圖／新北市動保處提供）

記者黃宥寧／台北報導

瀕臨絕種保育類動物千萬不要買賣！北市賴姓男子2018年間以5萬6000元，買2顆黃領帽亞馬遜鸚鵡蛋，並化身「鳥媽媽」在住家孵育，由莊姓妻子協助照顧幼鳥。豈料，賴男想以13萬5000元販賣2隻幼鳥，並約賣家面交，當場遭警查扣。士林地檢署偵結後，依違反野生動物保育法，予以夫妻倆緩起訴處分。

緩起訴指出，北市北投區賴男2018年間，在臉書向不知名對象，以1顆蛋2萬8000元購買第一級保育類瀕臨絕種野生動物黃領帽亞馬遜鸚鵡蛋2顆，於住家孵育，並將2隻幼鳥，放在體積20立方公分的塑膠盒內，由莊妻協助照顧，2隻幼鳥又孵化1顆蛋，但新幼鳥在孵育過程中死亡。

2022年間，賴男在 「SOE鵡林鸚雄之寵物公園」網路平台貼文，以13萬5000元賣掉2隻鳥，與買家約好時間地點後，莊妻於去年7月間帶著鳥，前往面交地點，當場被景查獲，鳥也被查扣，全案經保7總隊第9大隊移送偵辦。

警詢、偵查時夫妻倆坦承不諱，檢警根據「SOE鵡林鸚雄之寵物公園」網頁照片、LINE對話紀錄截圖、交易現場照片、黃領帽亞馬遜鸚鵡幼鳥2隻照等，認定2人涉犯野生動物保育法第40條第2款「未經主管機關同意而買賣保育類野生動物罪」，審酌2人無前科，犯後態度良好，予以緩起訴1年，2人須向公庫各支付4萬元。

可愛的黃頭亞馬遜鸚哥以頭部金黃色羽毛得名，其後頸部有黃色斑塊，原產於中南美洲，棲息在熱帶稀樹草原、落葉林等低海拔的環境，多成群活動，但是因為棲息地嚴重破壞，以及人為盜捕猖獗，使野外數量大幅下降，因此為農委會公告的第1級保育類野生動物，非基於教育或學術研究目的，且未經主管機關同意，不得繁殖，在族群數量未超過環境容許量前，未經主管機關許可，不得騷擾、虐待或其他利用行為，人工飼養須登記，且不得任意繁殖或買賣。

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