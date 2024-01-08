創辦人傳被約談　北京財新連載胡舒立作品「重走前輩流亡路」

▲胡舒立微博因設置半年內可見，已無法看見任何貼文。（圖／翻攝自微博）

文／中央社

外界關注北京財新傳媒創辦人兼社長胡舒立的現況之際，財新網日前開始連載胡舒立的作品「重走前輩流亡路」，置於首頁顯眼位置。

文章來自胡舒立2023年11月出版的新書「穿越在歷史邊緣—重走前輩蘇門答臘流亡路」。

據該書內容簡介，胡舒立用8天時間在蘇門答臘重走了大外公胡愈之夫婦和他的難友、著名作家郁達夫和王任叔等人士的流亡之路，「完成了一次跨越80年的歷史尋蹤之旅，也釋放了多年積累的情結」。

財新網去年10月25日刊登了「穿越在歷史邊緣」前言，提到二次世界大戰期間，胡舒立外公胡仲持和他的哥哥胡愈之分別在香港擔任「華商報」總編輯以及在新加坡主編「南洋商報」。1942年1月，胡仲持在中共抗日組織東江縱隊的「秘密大營救」中脫離了險境。

財新2023年12月25日刊出的年終社論「重溫實事求是思想路線」被下架，2023年最後一天刊登的「2023終有一別」專題也被刪除，加上中國海外流傳「胡舒立被約談」、「胡舒立微博被清空」等說法，讓外界關注她及財新的情況。

胡舒立之後在微信朋友圈發文說，「接到許多祝賀，再次一併回覆：2024新年好」，被關心她的人士視為「報平安」。