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山難頻傳！花蓮救援「繞半個台灣」 傅崐萁促成立專責搜救隊

▲▼登山口在南投，山難位置卻在花蓮，花蓮救災人員往往須花7小時車程繞半個台灣至南投入山救援，延誤了黃金救援時效。（圖／花蓮消防局提供，下同）

▲▼登山口在南投，山難位置卻在花蓮，花蓮救災人員往往須花7小時車程繞半個台灣至南投入山救援，延誤了黃金救援時效。（圖／花蓮消防局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

山林開放之後，山域事故攀升，熱門路線能高安東軍、六順山與七彩湖登山步道，登山口在南投，山難位置卻在花蓮，花蓮縣消防局救災人員往往須花7小時車程繞半個台灣至南投入山救援。立委傅崐萁表示，國家公園、風景區應該要有完整的救難體系，行政院應該要趕快責成進行，他連任後會推動立法，從中央主導解決。

對此，花蓮縣消防局回應，近年開放山林，掀起登山活動浪潮，迭有山域事件頻傳，執行救援任務係消防弟兄職責。然而山區面積廣大消防人員要熟悉轄區內的山域路徑及環境就是一大挑戰，因此在執行搜救任務時，為避免迷路及墜落的危險，須詳實了解事發地點的天候與地勢環境，準備所需應勤裝備器材上山搜救；然而這些都必須靠平日精實訓練才能達成，但在司法院釋字第785號解釋下，平時就不足之消防人力更顯困難，除了須顧及平日消防三大工作任務，保護廣大民眾生命財產安全，幾乎已無法抽調人力進行精實及長時間專業山域搜救訓練，以致於消防人員經常須以冒險之姿執行任務。

▲▼登山口在南投，山難位置卻在花蓮，花蓮救災人員往往須花7小時車程繞半個台灣至南投入山救援，延誤了黃金救援時效。（圖／花蓮消防局提供，下同）

台灣山域廣泛，經常涵蓋了多個縣市，而意外事件發生地點多在縣界之上，一步之差就隸屬不同縣市管轄，然而因為地形的關係，登山客幾乎都是從南投或者台東入山，以順走的方式，經由縱走由花蓮下山；而當有山難事件發生時，花蓮山域救援人員如由花蓮側的入山口逆向上山救人，這時候消防弟兄需要花費更多的時間和體能才能夠到達事故地點，往往救難人員從花蓮的入山口入山尚未到達事故地點就已經耗盡心力，又或者是繞過大半個台灣從南投或台東入山，經由順走方式入山來救援，但在時間上已耗遲1~2天，延誤了黃金救援時效，再者因消防人力不足，每遇山難事件，消防局僅能以緊急臨時編組方式執行救援任務，大大降低搜救專業度及提高搜救人員執勤危險。

▲▼登山口在南投，山難位置卻在花蓮，花蓮救災人員往往須花7小時車程繞半個台灣至南投入山救援，延誤了黃金救援時效。（圖／花蓮消防局提供，下同）

花蓮縣消防局表示，最常發生的山難事件，不外乎迷路、墜落及高山症，如能從預防端著手即能大大降低意外事件發生率，感謝傅崐萁委員先知卓見，大聲疾呼成立山域專責搜救單位，從平日建制山區叉路標示牌，減少迷路風險，管制崩塌危險路段，減少墜落風險，建立登山分級制度，避免山友誤判或誤闖能力未及的山域並且依不同山區高度、環境及季節天候條件訓練專業搜救人員。

▲▼登山口在南投，山難位置卻在花蓮，花蓮救災人員往往須花7小時車程繞半個台灣至南投入山救援，延誤了黃金救援時效。（圖／花蓮消防局提供，下同）

消防人員雖每年定期辦理山域救援訓練，但與山域主管機關之專業仍難以相提並論，如能成立專責救援單位負責則將大大提升救援成效，在專責單位未完成立法程序前，山域事故仍應由該主管機關主政，消防局仍會本著人命優先，全力配合救援，並持續精進山域搜救能量，以維護登山民眾生命之安全。

另花蓮縣消防局呼籲：登山活動屬極限運動，有較高的風險，因此為確保登山客的人身安全，建議在入山行前應有所管制，如從事登山活動應備有具定位功能的電話、手錶、衛星電話，禁止特殊疾病患者入山（如心腦血管疾病嚴禁登高山），中、高級山域限定需有合格專業領隊帶領並嚴禁獨攀，宣導推廣突遇山域意外事件時，請求救援之正確方式…，希冀透過管制手段，防止登山亂象、減少意外事件發生並藉由山域專業搜救團隊成立提升救援成功率與降低社會成本的付出。
 

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