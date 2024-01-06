基隆消防任務新生代接力　打火英雄接棒全力守護家園

▲基隆市消防局長向永財與新進同仁分享投身消防工作的經歷與願景。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府消防局近期共有新進消防人員13人報到，這次分發共有10男3女投入救災救護任務，保障民眾公共安全。4日由消防局長向永財與新進同仁分享投身消防工作的經歷與願景。向局長特別感謝市長謝國樑對於消防及防災工作的全力支持與鼓勵！

消防人的工作充滿挑戰，同時對於社會懷有一分責任，常常需要火裡來、水裡去，向局長期許對於自己的體能、消防技能需要經常性的自我鍛鍊及要求，才能夠勝任各項消防任務。也期許新進人員能夠迅速適應消防工作特殊性，可以在消防工作中實現自己的價值。

消防局表示，本次報到新進人員中，有自己的家人也在基隆市消防局服務，也有父母親本身也是消防人員或者是警眷家族。在中山分隊實施2天職前講習後，規劃分配到各消防分隊，包含仁愛、信二及安樂分隊進行6個月實務訓練，以精實的勤務使其及早熟悉職場環境。

此外，也會不定期由搶救科規劃各項體技能測驗，例如救護、救災能力考核、登梯體能耗氧量、消防衣帽鞋SCBA著裝、各式機具操作及消防栓查察等，以紮實的訓練基礎奠定執行救災勤務的安全根基；期待這群新力量在未來的工作中，成為本市家園的守護者。