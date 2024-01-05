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90歲嬤陪掃街拜票！傅崐萁超感動 　承諾落實照顧銀髪族

▲▼傅崐萁連日在花蓮南北各鄉鎮市，展開地毯式徒步掃街拜票，受到支持群眾熱情回應。（圖／國民黨花蓮縣黨部提供，下同）

▲▼傅崐萁連日在花蓮南北各鄉鎮市，展開地毯式徒步掃街拜票，受到支持群眾熱情回應。（圖／國民黨花蓮縣黨部提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

選戰倒數9天，傅崐萁持續穿梭花蓮南、北，大街小巷掃街拜票，日前在富里鄉一位熱情的90歲客家姜陳阿嬤粉絲，雖經志工以安全考量勸阻，仍堅持要陪同傅崐萁掃街，讓傅崐萁感動不已，更承諾連任一定要要求政府落實銀髮照顧，為長者爭取福利，爭取65歲以上健保政府全額補助！

▲▼傅崐萁連日在花蓮南北各鄉鎮市，展開地毯式徒步掃街拜票，受到支持群眾熱情回應。（圖／國民黨花蓮縣黨部提供，下同）

傅崐萁連日展開花蓮南北各鄉鎮市，地毯式徒步掃街拜票。2日上午，從玉里鎮市區出發，沿大同路轉光復路再到中山路二段轉博愛路再到中華路；下午則在富里鄉拜票，從中山路至車站街再回到中山路。次日，拜票行程再回到花蓮市區，從林森路至榮正街，再轉中正路轉中和街，再到中華路到中福路至重慶路止；下午，則由美崙地區沿中美路至民權一街路口，再回到到花中美路315-1號止。

▲▼傅崐萁連日在花蓮南北各鄉鎮市，展開地毯式徒步掃街拜票，受到支持群眾熱情回應。（圖／國民黨花蓮縣黨部提供，下同）

4日下午，則再度來到吉安鄉，從吉祥四街至自強路，再到花蓮市富國路至富安路再轉富吉路，再沿富強路到裕民路口；緊接著，從花蓮市中山公園至國聯四路，再轉國聯五路，最後到帝君廟上香參拜。

▲▼傅崐萁連日在花蓮南北各鄉鎮市，展開地毯式徒步掃街拜票，受到支持群眾熱情回應。（圖／國民黨花蓮縣黨部提供，下同）

熱情的90歲阿嬤粉絲堅持要陪同傅崐萁掃街，讓人感動不已。

傅崐萁沿途除了受到民眾熱烈支持，紛紛呼喊「傅崐萁凍蒜」回應，更遇到90歲高齡的客家阿嬤姜陳玉梅，是傅崐萁多年的鐵桿粉絲，要陪同傅崐萁徒步掃街拜票，但工作人員考量阿嬤高齡紛紛勸阻，仍????不過阿嬤的熱情堅持，遂勉強同意在體力負荷下一同走一段路。

傅崐萁相當感動並表示，連任後一定履行政見，要求政府落實銀髮照顧，更要爭取爭取65歲以上健保政府全額補助及相關長者福利！

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