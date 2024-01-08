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老人味竟是「營養不足」！專家曝：多吃「這類」食物可除臭

▲臭味、放屁、異味。（圖／免費圖庫PAKUTASO）

▲專家發現，老人臭有年輕化趨勢。（示意圖／免費圖庫PAKUTASO）

圖文／CTWANT

你有曾在和長者共處同一空間時，聞到一股濃烈的特殊氣味嗎？許多人總誤以為是清潔工作沒有做完善，才導致出現油酸及汗味雜陳的狀況，但事實並非如此，只要是上了年紀的人，身上就相對容易散發出一股「老人味」。對此，日本醫學博士姫野友美就曾提到，老人味不是體臭，而是因為「營養不足」所致，並建議步入中年的夫妻可以從飲食著手，才得以消除惱人的體味。

根據《早安健康》節錄姫野友美所著《活腦力飲食【生活實踐版】：超人氣身心科名醫的「健腦飲食法」》一書中提到，老人味其實不是因爲清潔不當而出現的體臭現象，是肌膚的皮脂腺分泌脂肪酸後氧化，所散發出的獨特味道，而導致產生異味的主因，除了隨著年齡的增長，不健康的飲食及生活習慣會使體內產生活性氧，也是造成異味散發的原因。

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姫野友美補充，當體內產生活性氧後，不僅會激發老人味，也會加速細胞的老化，並造成血管障礙，導致心肌梗塞或腦栓塞等狀況，更可能因為身體出現不正常的細胞，而增加罹癌的機率。因此，她也提醒，若開始察覺身邊的人身上有老人味時就要留意，切記應當從「體內」開始除臭，而不是從體外著手。

老人味的主因竟是「它」！　日醫學博士曝：多吃「這類」食物可除臭

▲只要將含有「抗氧化」維他命的食物融入三餐中，就能有效地去除老人臭。（示意圖／CTWANT提供）

姫野友美分享，其實只要將含有「抗氧化」維他命的食物融入三餐中，包括維他命Ａ、Ｃ、Ｅ，可互相支援並預防細胞氧化外，也可以有效去除活性氧，她也特別點名「堅果蔬菜沙拉」就是一道抗氧化的菜色，只要在綠色蔬菜上灑點堅果，再搭配沙拉醬食用，不僅達到補充營養的目的，也能順利由內而外去除惱人的老人味。

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