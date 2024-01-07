　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

華爾街日報爆馬斯克「長期吸毒」　公司高層全知情！發言人急否認

▲▼馬斯克。（圖／路透）

▲《華爾街日報》驚爆馬斯克長期吸毒，讓公司高層深感擔憂。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

《華爾街日報》6日爆料，全球首富馬斯克（Elon Musk）涉嫌在多場狂歡派對中使用「非法藥物」，讓特斯拉、SpaceX的高層與董事會成員深感擔憂，認為馬斯克吸毒的行為一經爆料後，將對公司產生嚴重影響。儘管馬斯克暫時還未就相關報導做出回應，但他的發言人已否認此一指控。

據《華爾街日報》報導，多名知情人士透露，馬斯克多次在世界各地的私人派對和活動中，涉嫌吸食迷幻藥、古柯鹼、搖頭丸和迷幻蘑菇（psilocybin）。據悉，這些活動的參與者事先需簽署保密協議，並交出手機，才能進入活動現場，但確實有多人目睹馬斯克在公開場合吸食「非法藥物」。

雖然馬斯克向來以其令人意外、衝動的行徑聞名，但他2017年一場「荒誕」的演講卻讓公司高層在心底敲響了一記警鐘。一名目擊者表示，當時，馬斯克正準備在數百名SpaceX員工面前演講，但這段長達15分鐘的演講卻意外地「令人尷尬、沒有條理、精神錯亂」，以至於SpaceX總裁肖特韋爾（Gwynne Shotwell）不得不出來救場。

▲馬斯克曾在一場訪問中吸食大麻。

與馬斯克關係密切的人士指出，馬斯克長期吸毒，不僅在2018年的洛杉磯派對上服用迷幻藥，還曾在2021年的一次家庭聚會中，與哥哥金巴爾（Kimbal Musk）一同服用氯胺酮（ketamine）。事實上，馬斯克也曾在一場訪問中公開吸大麻，並坦言自己使用氯胺酮治療憂鬱症，導致特斯拉股價一度暴跌9%。

報導稱，馬斯克的行徑讓公司不少高層深感擔憂，因為他手下的SpaceX等公司雖然是私營企業，但他們都與美國聯邦政府簽署了「禁止使用毒品」的合約，因此馬斯克吸毒的行為被爆出來後，很有可能會影響SpaceX與美國政府之間的合作關係，並危及SpaceX與美國政府簽署的數十億美元合約，而特斯拉前董事萊斯（Linda Johnson Rice）也是因為對馬斯克吸毒感到擔憂，才沒有參加特斯拉2019年的董事會連任選舉。

截至目前為止，馬斯克本人尚未對《華爾街日報》的報導做出回應，不過他的發言人表示，馬斯克定期接受藥物測試，從未失敗，並譴責報導涵蓋了「其他虛假事實」，但並未對此具體說明。

ET快訊
老人臭年輕化！「2大關鍵原因」曝　醫警告了
妻小回娘家遇強震「10人遭埋」！他上班躲過一劫　見兒遺體崩潰
2歲乖孫屍體被塞冰箱！　泰老夫婦聞惡臭才知
明早3縣市10°C↓　周二雨彈轟全台！
14歲最美國中生「彩排在寫考卷」！　想拚上北一女
快訊／跟3同學跑山！大一男自撞死亡

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

綠炸！前女友懷孕逼他結婚　酒後吐「不知孩子親爹是誰」

海保機誤闖！日媒曝羽田「停止線燈」剛好維修中　跑道明重新開放

妻小回娘家遇強震「疑10人遭埋」！他上班躲過一劫　見兒遺體崩潰

日本能登強震　台僑醫師援助物資：希望形成「善的循環」

華爾街日報爆馬斯克「長期吸毒」　公司高層全知情！發言人急否認

2歲乖孫被塞冰箱！老夫婦「伴屍4天」聞惡臭才知　兒子下落不明

台灣大選倒數！美日韓首召開「印太對話」　談台海與北韓核武威脅

有錢人「1花錢觀念不一樣」　理財網紅曝：跟賺多少沒關係

日本石川發生規模4.5地震！　氣象廳發緊急地震速報

快訊／南韓：北韓連3天砲擊延坪島海域

高雄女駕駛衝分隔島撞樹！　「詭異停路中1分鐘」畫面曝

趙小僑女兒被蚊子叮「腫成大小眼」　重感冒無奈隔離：聽寶寶哭著找媽媽..

深夜詭傳敲打聲嚇哭嬰...　竟是阿北「湯匙敲牆求救」

菜鳥車手彰化面交迷路險遭撞　警1句「怪怪的」追回50萬現金

3歲就能知道智商高低？　愛搞破壞→動手能力強

王心凌x周深唱跳《睫毛彎彎》　突演小劇場：我們是敵人XD

沒開電熱毯虎斑臉超不爽　飼主怨：最機X生物認證！

LV掉LOGO「LOVER變OVER」　男神大集合...最高顏值趴！

妹子開箱懶人紋眉貼紙　把毛全剃了...成果超意外

張誌家2任前妻相擁而泣　互相拍背安慰感人畫面曝

綠炸！前女友懷孕逼他結婚　酒後吐「不知孩子親爹是誰」

海保機誤闖！日媒曝羽田「停止線燈」剛好維修中　跑道明重新開放

妻小回娘家遇強震「疑10人遭埋」！他上班躲過一劫　見兒遺體崩潰

日本能登強震　台僑醫師援助物資：希望形成「善的循環」

華爾街日報爆馬斯克「長期吸毒」　公司高層全知情！發言人急否認

2歲乖孫被塞冰箱！老夫婦「伴屍4天」聞惡臭才知　兒子下落不明

台灣大選倒數！美日韓首召開「印太對話」　談台海與北韓核武威脅

有錢人「1花錢觀念不一樣」　理財網紅曝：跟賺多少沒關係

日本石川發生規模4.5地震！　氣象廳發緊急地震速報

快訊／南韓：北韓連3天砲擊延坪島海域

丟汽油彈燒偵防車！他幫屁孩車手出氣遭聲押　2少移少年法庭審理

綠炸！前女友懷孕逼他結婚　酒後吐「不知孩子親爹是誰」

攻城獅扮「連勝殺手」　斬斷夢想家隊史最長10連勝

明明認養2隻米克斯「長大變袋鼠、巨牛蛙」　媽揉眼：常常有錯覺

海保機誤闖！日媒曝羽田「停止線燈」剛好維修中　跑道明重新開放

妻小回娘家遇強震「疑10人遭埋」！他上班躲過一劫　見兒遺體崩潰

馬英九又口誤！　為侯友宜站台喊「下架國民黨」才能撥亂反正

六都綠營美女議員齊聚草屯拔蘿蔔　送蔡銘軒好彩頭挺進立院

高雄造勢強打經國牌　侯友宜：選民要對得起蔣經國跟台灣下一代

臨危受命掌戰神兵符　許皓程2連戰洗禮自評60分

強壓23歲孕婦進草叢性侵！　色狼遭正義哥毆打「變豬頭」

國際熱門新聞

日航班機相撞　「8分鐘震撼影片」曝光

裸女遭塞桶棄屍丟水溝　頭斷血乾四肢失蹤

日航爆炸班機延誤　她收到「神秘信封」快哭了

南韓加氣站氣爆5傷　波及14房14車

不止紙鶴！災區沒人要物資　泡麵上榜　

石川強震改變地貌！空拍顯示「海床露出」

日航驚險逃生　機長墊後「一排排確認」

石川深夜又地震　震度達6弱

日本加賀屋強震停業　超狂服務曝光

救護車鳴笛「轎車不讓路」　患者過世

別再摺千羽鶴送災區　日記者：都是垃圾

海保機3人死因出爐！27歲隊員原定近日辦婚禮

16歲女元宇宙遭集體性侵　英警展開調查

2歲乖孫被塞冰箱！老夫婦「伴屍4天」聞惡臭才知

更多熱門

相關新聞

美日韓召開「印太對話」　談台海與北韓威脅

美日韓召開「印太對話」　談台海與北韓威脅

美國、日本、南韓於美東時間6日在美國華府召開首屆美日韓三國印度太平洋對話（印太對話），三國在聯合聲明中譴責北韓（朝鮮）持續研發核武與彈道飛彈、擴大與俄國軍事合作等威脅國際和平的行為，同時檢討中國在南海破壞航海安全的行徑，並重申維繫台灣海峽和平安全的重要性。

有錢人1花錢觀念不同　跟賺多少無關

有錢人1花錢觀念不同　跟賺多少無關

客機「大洞」真身曝光　波音支持檢查同型機

客機「大洞」真身曝光　波音支持檢查同型機

客機高空破洞吸走男童襯衫　母緊抱撿命

客機高空破洞吸走男童襯衫　母緊抱撿命

尪超可疑　人妻一查「小3竟是親媽」

尪超可疑　人妻一查「小3竟是親媽」

關鍵字：

美國北美要聞馬斯克吸毒特斯拉SpaceX

讀者迴響

熱門新聞

彌月禮「1驚喜」難處理　全場認同

新北國三生跨年失聯9天　學長家找到他

只有今天！超商飲品「買10送10」爽喝

約女友來房間「小阮經天」2天後提分手

捕獲野生男星市場擺攤賣雞腿

林靖恩砸飯店突爆「身上只剩200元」！3天連發詭異PO文

工程師屁股滲血2年！一脫褲「掉出整串蓮霧」　屎都出不來

尼克妹藏臉5年「公開真面目」！

2024上半年「財運最好」3大星座

女大生聖誕節墜樓遺體破碎　父母心痛求助修復　

特斯被公審「停狗屎樣」！車主回擊：不爽歡迎砸車

日航班機相撞　「8分鐘震撼影片」曝光

人氣女優香水純拋震撼彈　將無限期停工

今雨區擴大！　挑戰「強烈冷氣團」跌破10℃時間曝

楊丞琳再爆失言？「陳綺貞一聽愣住」尬臉全被拍

更多

最夯影音

更多
高雄女駕駛衝分隔島撞樹！　「詭異停路中1分鐘」畫面曝

高雄女駕駛衝分隔島撞樹！　「詭異停路中1分鐘」畫面曝
趙小僑女兒被蚊子叮「腫成大小眼」　重感冒無奈隔離：聽寶寶哭著找媽媽..

趙小僑女兒被蚊子叮「腫成大小眼」　重感冒無奈隔離：聽寶寶哭著找媽媽..

深夜詭傳敲打聲嚇哭嬰...　竟是阿北「湯匙敲牆求救」

深夜詭傳敲打聲嚇哭嬰...　竟是阿北「湯匙敲牆求救」

菜鳥車手彰化面交迷路險遭撞　警1句「怪怪的」追回50萬現金

菜鳥車手彰化面交迷路險遭撞　警1句「怪怪的」追回50萬現金

3歲就能知道智商高低？　愛搞破壞→動手能力強

3歲就能知道智商高低？　愛搞破壞→動手能力強

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

侯友宜光臨《豈有此呂》

侯友宜光臨《豈有此呂》

侯友宜反擊賴清德、柯文哲抹紅 霸氣喊「我兩代人拿槍護台」

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面