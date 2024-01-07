華爾街日報爆馬斯克「長期吸毒」　公司高層全知情！發言人急否認

▲《華爾街日報》驚爆馬斯克長期吸毒，讓公司高層深感擔憂。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

《華爾街日報》6日爆料，全球首富馬斯克（Elon Musk）涉嫌在多場狂歡派對中使用「非法藥物」，讓特斯拉、SpaceX的高層與董事會成員深感擔憂，認為馬斯克吸毒的行為一經爆料後，將對公司產生嚴重影響。儘管馬斯克暫時還未就相關報導做出回應，但他的發言人已否認此一指控。

據《華爾街日報》報導，多名知情人士透露，馬斯克多次在世界各地的私人派對和活動中，涉嫌吸食迷幻藥、古柯鹼、搖頭丸和迷幻蘑菇（psilocybin）。據悉，這些活動的參與者事先需簽署保密協議，並交出手機，才能進入活動現場，但確實有多人目睹馬斯克在公開場合吸食「非法藥物」。

雖然馬斯克向來以其令人意外、衝動的行徑聞名，但他2017年一場「荒誕」的演講卻讓公司高層在心底敲響了一記警鐘。一名目擊者表示，當時，馬斯克正準備在數百名SpaceX員工面前演講，但這段長達15分鐘的演講卻意外地「令人尷尬、沒有條理、精神錯亂」，以至於SpaceX總裁肖特韋爾（Gwynne Shotwell）不得不出來救場。

▲馬斯克曾在一場訪問中吸食大麻。

與馬斯克關係密切的人士指出，馬斯克長期吸毒，不僅在2018年的洛杉磯派對上服用迷幻藥，還曾在2021年的一次家庭聚會中，與哥哥金巴爾（Kimbal Musk）一同服用氯胺酮（ketamine）。事實上，馬斯克也曾在一場訪問中公開吸大麻，並坦言自己使用氯胺酮治療憂鬱症，導致特斯拉股價一度暴跌9%。

報導稱，馬斯克的行徑讓公司不少高層深感擔憂，因為他手下的SpaceX等公司雖然是私營企業，但他們都與美國聯邦政府簽署了「禁止使用毒品」的合約，因此馬斯克吸毒的行為被爆出來後，很有可能會影響SpaceX與美國政府之間的合作關係，並危及SpaceX與美國政府簽署的數十億美元合約，而特斯拉前董事萊斯（Linda Johnson Rice）也是因為對馬斯克吸毒感到擔憂，才沒有參加特斯拉2019年的董事會連任選舉。

截至目前為止，馬斯克本人尚未對《華爾街日報》的報導做出回應，不過他的發言人表示，馬斯克定期接受藥物測試，從未失敗，並譴責報導涵蓋了「其他虛假事實」，但並未對此具體說明。