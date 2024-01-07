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客機萬尺高空突破洞！1聲巨響「男童襯衫被吸走」　母緊抱幸運撿命

▲▼美國阿拉斯加航空5日有一架班機在半空中窗戶被吹走。（圖／翻攝自X）

▲美國阿拉斯加航空5日有一架班機在半空中窗戶被吹走。（圖／翻攝自X）

記者葉睿涵／編譯

阿拉斯加航空一架載著177人飛往加州的波音737 Max 9客機，在5日起飛不久後，突然有大片窗戶在半空中飛走，導致機身破洞、機艙劇烈失壓，不得不迫降波特蘭國際機場。最近有乘客還原了這起意外的驚險過程，甚至還有一名小男孩的襯衫被吸出機艙。

據CNN報導，阿拉斯加航空從波特蘭飛往加州安大略的AS1282航班，在當地下午5時07分起飛不久後，一塊包括窗戶在內的面板突然在1萬6000英尺高空脫落飛走。

乘客林克爾（Kyle Rinker）描述，「這一切來得實在太突然了。我們才剛到高空，飛機的窗戶就飛走了。」乘客史密斯（Evan Smith）也告訴CNN，「我聽見我的左後方突然傳來一聲巨響，風聲呼嘯而過，接著氧氣罩就自動掉落到我們面前，嚇得大家馬上將氧氣罩戴上。」

從乘客史蒂芬妮金（Stephanie King）在網上發布的影片可見，飛機在空中「破了個洞」後，整個客艙立刻就進入失壓的狀況，一名小男孩的襯衫甚至因此被吸出機艙，還好他的母親緊緊將他抱在懷中，小男孩才沒一起被吸出艙外。

現場錄音顯示，機長在這起意外發生當下，就立刻通知航空交通管制中心飛機處於緊急狀態，請求降至1萬英尺。在獲准飛到較低高度後，機長指出，「緊急狀況，我們的飛機失壓了。我們需要返航，機上有177人，燃油剩餘量1萬8800磅。」

報導稱，這架飛機在起飛20分鐘後緊急返航，並平安降落於波特蘭國際機場。幸運的是，機上171名乘客和6名機組人員都沒有受重傷，只有一人被送往醫院檢查。目前當局還不清楚飛機是什麼零件脫落，才引發了這起減壓意外，不過阿拉斯加航空暫時停飛了其餘的波音737-9 Max機隊。

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