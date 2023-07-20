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【廣編】國際獅子會竹苗區宣誓就職典禮　全方位推展「We Serve」獅子精神

▲▼國際獅子會,宣誓,就職典禮,獅子精神。（圖／國際獅子會提供）

▲國際獅子會(竹苗區)300B 6區創區總監、第一、二副總監、區行政幹部、理監事、區成員宣誓就職典禮，於112年7月16日下午3時假港南艾茉爾婚宴會館隆重舉行。

圖、文／國際獅子會提供

國際獅子會300B 6區於2023年7月1日正式啟動，並由余惠民獅友擔任創區總監，於7月16日舉行國際獅子會300B 6區，創區總監暨行政幹部宣誓就職典禮，並於當日成立新竹光彩獅子會，由總監代表國際總會頒發授證書，為獅子會增添新生力軍引領全體獅友，邁向新的里程碑。

創區總監余惠民獅友，隸屬頭份獅子會，受到獅友們愛戴，獅子會活動深受社會各界及獅友們之推崇和肯定。

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總監表示今年度將全方位推展「We Serve」的獅子精神，從事對社會大眾的愛心服務，結合竹竹苗區分會在三個縣市及鄉鎮舉辦「捐血一袋救人一命」活動及培訓抗醣種子教官深入社區各個角落提供血糖儀及耗材鼓勵民眾「血糖自我檢測」檢查本身是否血糖過高對糖尿病前期有幫助，即早發現即早控制，環境保護部分將舉辦環保淨灘淨山及資源回收活動，另將於11月11日在寶二水庫舉辦有益身心健康的「300B 6區第一屆揚眉兔氣公益路跑活動」預計號召3000名民眾共同參與!教育訓練部分112年9月3日至9月4日我們在西湖渡假村舉辦菁英領袖僻靜營，培養獅友成為優秀的領導者！

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