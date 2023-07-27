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千禧獅子會捐贈「千禧專車」助南投偏鄉弱勢孩子提升學習力

▲▼千禧獅子會捐贈「千禧專車」助南投偏鄉弱勢孩子提升學習力。（圖／國際獅子會提供）

▲愛心專車「千禧12號」捐贈儀式，前內政部長徐國勇親自蒞臨。

圖、文／國際獅子會提供

長期關心偏鄉發展的國際獅子會300A-2區千禧獅子會，發現南投魚池鄉的弱勢學童有課後輔導的需求，國際獅子會千禧獅子會長何冠樺說，當時與獅友到南投教會參訪，感受到牧師的用心及對孩子的關心，並發現弱勢孩子們放學後該如何到教會接受照顧是個大問題，所以決定號召獅友傳遞愛心，以實質的幫助，幫助孩子，因此在26日特別捐贈一輛愛心專車「千禧12號」，讓偏鄉弱勢學童能夠安全接受完善的課後照顧。

「千禧12號」是由會長何冠樺、獅友黃雅琳、獅友黃雅偵及前會長羅賢俐共同捐贈，此次的受贈單位為座落在南投縣魚池鄉的以勒全人關懷協會。來自高雄的郭傳道牧師發現，當地的課後教育資源不如市區，而經濟弱勢孩童的家長，大多從事服務業、餐飲業，工時長難以照顧孩子，因此決定成立以勒全人關懷協會，並在基督教神國復興教會打造兒童生活營、陪讀班、品格才藝營等，非常感謝獅子會捐贈這台愛心專車，將運用這台車幫助更多偏鄉的小朋友。

前內政部長徐國勇也親臨致詞說，非常感謝獅子會的愛心，看到哪裡需要就往哪裡去，捐要對方剛好需要，偏鄉的孩子因為城鄉差距，包括數位差距和學校教育差距，所以他們很需要增加這些硬體設備。

國際獅子會300A-2區千禧獅子會多年來為善不間斷，持續捐贈專車給有需求的單位，除了北部四縣市外，宜蘭、彰化及雲林也能見到「千禧專車」的身影，如今，千禧12號正式出發，幫助教會接送孩子，減輕偏鄉家長的負擔，讓孩子順利培養技能與品德，也將載著滿滿的未來，穿梭在魚池鄉間，盼望拋磚引玉讓更多有志之士共同關心偏鄉教育資源。

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