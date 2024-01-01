新年新氣象！　專家曝整頓心理「5法則」

▲2024年是新的開始。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

2024年首日，部分家庭會利用這個假期來幫農曆新年做家庭掃除，但有心理專家分享，其實人們的內心也是需要整理的，心理師余佳容就分享了5個整頓內心的法則，提供給各位讀者參考。

心理師余佳容在FB上分享了五大心理整頓法則，其中包含整理自己的回憶、限制自己的接納，讓讀者可以追求更美好的自己，詳細內容如下：

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1.喜歡反應需求

生活中喜歡什麼，感覺是生活的一部分，平淡無奇，但是否曾想過喜歡就是反應需求。喜歡假日在家看劇，反應休息的需求。喜歡獨自一人的空間，反應獨處的需求。喜歡訂定計畫的你，反應掌握的需求。

2.後悔轉為重新排序

當我們感到後悔時，請重新思考「那時候的你」，誤判了什麼重要，請重新排序「更重要」。加班的假日，若感到後悔，請重新感受並排序，是否「比起完成工作，更重要的是身體休息？」

3.溫暖刻畫記憶

相信過去2023年，一定有溫暖的瞬間，邀請自己重新回憶，將每一個溫暖的時刻用自己的方式紀錄下來，刻畫屬於你的記憶。

4.限制需要接納

人，必有限制。體力的限制、時間的限制、社交的限制、專注的限制，這些「限制」請好好的接納自己，否則將轉為自責，與無意義的追求。

5.期待昇華目標

目標，不是用來超越，也不是用來交待，而是對自己的期待。問問自己，期待成為什麼樣子的人，將其轉為目標，好好的迎接新的一年吧！

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