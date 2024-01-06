把握好天氣空檔！東北季風今夜襲「低溫探13度」　北東甩雨時間曝

▲東北季風今晚增強，今晚到明天北海岸、東半部有雨，下周又有鋒面和東北風增強，北東降雨變多。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者李姿慧／台北報導

把握今天(6日)好天氣空檔，冷氣團減弱，今天白天各地多雲到晴，不過晚間起東北季風增強，北海岸、東半部雨轉多，全台低溫13到17度，未來一周北東天氣差，下周二、三鋒面通過搭配另一波東北風，北部、東部降雨將變多。

天氣風險公司分析師廖于霆表示，今天白天東北風減弱，各地天氣多雲到晴，相對穩定，中部以北與東北部高溫回升至22度左右，感受舒適。南部與東南部高溫可回升至23到25度，搭配陽光露臉，算是不錯的天氣，可以好好把握這個天氣空檔。

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不過今晚起要變天了，廖于霆提醒，今天入夜後東北季風再度增強，北海岸、東半部降雨增多，西半部沿海風速增大，全台低溫在13到17度之間。

▲降雨和天氣趨勢。（圖／氣象署）

廖于霆指出，明天周日是標準東北季風型天氣，基隆北海岸與東半部山區全天有陣雨，其他北部地區多雲偶飄雨。新竹以南天氣較不受影響，仍是多雲到晴的穩定天氣。周日北部東北部高溫略降到18度左右。中南部與東南部高溫還是在23到25度。

未來一周北東天氣差，廖于霆表示，下周二到下周三的北部與東半部天氣較不穩定，下波鋒面通過搭配後面東北風增強，北部東部降雨又要變多。中南部則影響有限，大多是多雲時晴穩定天氣為主。未來暫無明顯寒流等級強冷空氣南下跡象，大家可以喘口氣。