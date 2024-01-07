陸宣布制裁5家美國軍工企業　強調「停止武裝台灣」

▲北京宣布制裁美國5家企業。（資料圖／路透）

記者蔡儀潔／綜合報導

針對美國新一輪對台軍售案等事件，中國大陸今（7）日宣布採取反制措施，對貝宜陸上和武器系統公司（BAE Systems Land and Armament）、聯合技術系統運營公司（Alliant Techsystems Operation）等5家美國軍工企業實施制裁，包括凍結資產、禁止交易合作等。

大陸外交部指出，美國公然違反一個中國原則和中美三個聯合公報，特別是「八·一七」公報規定，向中國台灣地區出售武器，羅織各種藉口對中國企業和個人實施非法單邊制裁，嚴重損害中國主權和安全利益，嚴重破壞台海和平穩定，嚴重侵犯中方企業和個人正當合法權益；中方對此強烈不滿、堅決反對，已向美方提出嚴正交涉。

大陸外交部稱，針對美方上述嚴重錯誤行徑，根據《中華人民共和國反外國制裁法》，中方決定對貝宜陸上和武器系統公司、聯合技術系統運營公司、宇航環境公司（AeroVironment）、ViaSat公司和Data Link Solutions公司等5家美國軍工企業實施制裁。

據悉，制裁措施包括凍結在中國境內的動產、不動產和其他各類財產，禁止境內組織、個人與其進行交易、合作等活動。

大陸外交部強調，中國政府捍衛國家主權、安全和領土完整、維護中國企業和公民合法權益的決心堅定不移，「我們敦促美方切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，恪守國際法和國際關係基本准則，停止武裝台灣，停止對華非法單邊制裁，否則必將遭到中方堅決有力回擊。」