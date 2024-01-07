圖／柯文哲高雄與2藍小雞互讚加油　遇「倒讚幫」淡定喊多元開放

▲柯文哲高雄車掃上午場。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／高雄報導

民眾黨總統候選人柯文哲車掃於7日邁入第6天，今為選前最後一個週末，柯文哲車隊一早抵達高雄市，而藍綠白三組人今日皆將在高雄舉辦造勢。由於高雄為深綠鐵票倉，被問到會不會擔心被嗆？柯文哲出發前表示有不同聲音很正常，出發後儘管多數民眾都熱情比一號或揮手，甚至連國民黨2名候選人都幫喊加油，但仍出現少數「倒讚幫」。

柯文哲7日一整天在高雄市區車掃，預計晚上將在凹子底捷運站附近舉辦「TeamKP召集令-高雄場」，盼再創岡山「三粉」大造勢氣勢，隔空向藍綠拚場。

柯文哲一早於高雄市黨部前出發，被問到前幾次車掃狀況不錯，會不會擔心來「綠營大票倉」高雄反而被嗆？柯文哲回應，民主政治本來就是多元，且多元開放本來就是他相信的政治理念，「我倒覺得有各種不同聲音很正常，這也沒有什麼。」

而柯文哲表定晚間6時20分到瑞豐夜市與支持者合影，但國民黨總統候選人侯友宜晚間7時20分也要去瑞豐夜市，可說是柯前腳剛走，侯後腳跟上，且若柯文哲時間延遲，兩人有機會碰到面；另外，除了柯文哲的eamKP造勢外，侯友宜今下午在夢時代前舉辦造勢，民進黨總統候選人賴清德則選在鳳山造勢。

面對可能在瑞豐夜市與侯友宜碰到面，以及藍綠白3組人都在高雄拚場，要不要號召支持者出來相挺？柯文哲說，高雄本來就是南部最重要的城市，所以總統的競選過程中會在這遇到，也是可預期中的事，「我覺得平常心就可以了」。

而柯文哲車隊啟程後，由於今日為假日，且時間才上午9時30分許，路上行人並沒有很多，但早起民眾看見柯文哲，還是會揮手回應，或是比1號表達支持；而上路過後沒多久，確實也遇到少部分人比倒讚，但仍是揮手或比1號民眾較多。

▲柯文哲高雄車掃上午場，遇到站在一群柯粉前方的國民黨立委候選人黃柏霖。（圖／記者袁茵攝）

隨後，柯文哲一行人遇到國民黨立委候選人李明璇，柯文哲先是喊出李明璇的口號「唯一璇擇李明璇」，而雙方也互相幫對方喊加油。後來又遇到國民黨立委候選人黃柏霖的競選團隊，競選團隊向柯文哲喊加油，柯也以「加油」回應。

車隊開到市場時，才終於看到黃柏霖本人站在一群拿著柯文哲競選旗幟的粉絲前，而柯文哲見狀後則再次向黃喊「加油」，但因黃身上未備有麥克風，尚不清楚黃有無向柯喊話，但站在一群柯粉正前方的行為，態度略為曖昧。

▼少部分民眾比倒讚。（圖／記者袁茵攝）