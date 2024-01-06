藍綠桃園大拚場　賴清德中壢造勢湧入破10萬支持者

▲賴清德桃園場大造勢。（圖／賴清德競選辦公室提供，下同）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨總統候選人賴清德今（6日），結束台中造勢活動後，隨即趕赴桃園出席「桃園市選前造勢大會」。賴清德表示，現在正是屬於台灣的時代，一個更有自信、更有尊嚴的時代，未來，他將會在蔡英文總統打下的基礎上，與蕭美琴繼續穩健帶領台灣，讓台灣走得更遠、更穩。主辦統計現場湧入破超過10萬名鄉親，氣氛熱烈。

綠營天王出席桃園場造勢，現場包含總統蔡英文、副總統候選人蕭美琴、國策顧問范振修、前行政院長蘇貞昌、行政院副院長鄭文燦、立法委員鄭運鵬、黃世杰、趙正宇、湯蕙禎、立法委員候選人彭俊豪、范綱祥、劉仁照、民主大聯盟講者李正皓致詞外，更有多位黨公職、里長們到場力挺。

賴清德表示，2024年，全世界有超過40個國家即將舉辦大選，超過一半以上的人口，即將選擇自己的未來與國家方向，但台灣站在反對極權主義的第一線，其選舉將成今年最重要、最關鍵的大選。透過手中神聖的選票，我們將向世界再次證明，台灣社會堅定選擇民主的信念與主張，台灣選舉將成為世界民主的燈塔。

賴清德細數蔡英文總統任內政績表示，台灣已經是「世界的台灣」：第一，台灣經濟已經脫離對中國單一市場的依賴。賴清德說，馬英九政府時期，台灣對外投資佔比最高國家是中國，現在則擴及至東南亞、日本、美國、歐洲，其中台灣對新南向國家投資，在去年創下歷史新高，農產品也行銷至全世界，美國則取代中國，成為台灣農產品最大外銷市場。

第二，台灣已經走在進步改革的路上，過去馬英九前總統曾說要減輕青年世代負擔，最後卻全部跳票，直到蔡總統上任後，政府加薪、減稅、增福利，給國人更好的照顧；第三，台灣走在國防自主的道路上，包括海鯤艦已經順利下水典禮、勇鷹高教機已經在台灣上空飛翔、台灣自製的氣象衛星獵風者號，則在太空軌道中運行。賴清德強調，只要台灣國防強大，就能守護台海的和平穩定。

賴清德表示，總統、副總統就像是握著方向盤的駕駛，立法院則是引擎。除了總統要高票當選，也需要民進黨國會過半，引擎才會有力，才能推動國家進步。反之，未來若藍白若主掌國會，台灣的高科技產業會會連帶受衝擊，目前美國、加拿大、歐盟等國都紛紛立法防止中國公司竊取高科技產業技術，如果民進黨沒過半，國會就可能門戶洞開，無法守護高科技產業免於中國威脅，嚴重傷害台灣的產業優勢與競爭力。

賴清德也向在場鄉親接連推薦桃園的立委候選人。賴清德說，鄭運鵬是最會做事的幹事長、最照顧地方需求的好家長；黃士杰是勤跑基層的專業律師，司法委員會需要他發揮重要力量；彭俊豪年輕有理想、專業問政，想鄉親讓他前進立法院拚建設、爭福利；范綱祥有環境工程師和律師的雙師執照，一人當選，兩項專業在服務；劉仁照是客家子弟，也是財金專家，可以支持國防、監督預算、守護台灣；趙正宇的服務最在地，讓鄉親看得到、找得到、也服務得到，懇請桃園鄉親們鼎力支持，讓桃園的民主大聯盟候選人都能在國會發揮關鍵力量。

賴清德說，台灣已經走在正確的道路上，這是由台灣人民共同創造、屬於台灣的時代，一個更有自信、更有尊嚴的時代，他與蕭美琴一定會在這條道路上，帶領台灣走得更穩、更遠。

賴清德呼籲，懇請大家1月13號一定要出門投票，總統、副總統投賴清德、蕭美琴，區域立委投民主大聯盟的立委候選人，讓桃園六席全上，政黨票投民主進步黨一票，讓美德贏台灣，台灣贏得美。



