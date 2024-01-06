　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍綠桃園大拚場　賴清德中壢造勢湧入破10萬支持者

▲▼賴清德桃園場大造勢。（圖／賴清德競選辦公室提供）

▲賴清德桃園場大造勢。（圖／賴清德競選辦公室提供，下同）

記者杜冠霖／台北報導

民進黨總統候選人賴清德今（6日），結束台中造勢活動後，隨即趕赴桃園出席「桃園市選前造勢大會」。賴清德表示，現在正是屬於台灣的時代，一個更有自信、更有尊嚴的時代，未來，他將會在蔡英文總統打下的基礎上，與蕭美琴繼續穩健帶領台灣，讓台灣走得更遠、更穩。主辦統計現場湧入破超過10萬名鄉親，氣氛熱烈。

綠營天王出席桃園場造勢，現場包含總統蔡英文、副總統候選人蕭美琴、國策顧問范振修、前行政院長蘇貞昌、行政院副院長鄭文燦、立法委員鄭運鵬、黃世杰、趙正宇、湯蕙禎、立法委員候選人彭俊豪、范綱祥、劉仁照、民主大聯盟講者李正皓致詞外，更有多位黨公職、里長們到場力挺。

賴清德表示，2024年，全世界有超過40個國家即將舉辦大選，超過一半以上的人口，即將選擇自己的未來與國家方向，但台灣站在反對極權主義的第一線，其選舉將成今年最重要、最關鍵的大選。透過手中神聖的選票，我們將向世界再次證明，台灣社會堅定選擇民主的信念與主張，台灣選舉將成為世界民主的燈塔。

賴清德細數蔡英文總統任內政績表示，台灣已經是「世界的台灣」：第一，台灣經濟已經脫離對中國單一市場的依賴。賴清德說，馬英九政府時期，台灣對外投資佔比最高國家是中國，現在則擴及至東南亞、日本、美國、歐洲，其中台灣對新南向國家投資，在去年創下歷史新高，農產品也行銷至全世界，美國則取代中國，成為台灣農產品最大外銷市場。

第二，台灣已經走在進步改革的路上，過去馬英九前總統曾說要減輕青年世代負擔，最後卻全部跳票，直到蔡總統上任後，政府加薪、減稅、增福利，給國人更好的照顧；第三，台灣走在國防自主的道路上，包括海鯤艦已經順利下水典禮、勇鷹高教機已經在台灣上空飛翔、台灣自製的氣象衛星獵風者號，則在太空軌道中運行。賴清德強調，只要台灣國防強大，就能守護台海的和平穩定。

賴清德表示，總統、副總統就像是握著方向盤的駕駛，立法院則是引擎。除了總統要高票當選，也需要民進黨國會過半，引擎才會有力，才能推動國家進步。反之，未來若藍白若主掌國會，台灣的高科技產業會會連帶受衝擊，目前美國、加拿大、歐盟等國都紛紛立法防止中國公司竊取高科技產業技術，如果民進黨沒過半，國會就可能門戶洞開，無法守護高科技產業免於中國威脅，嚴重傷害台灣的產業優勢與競爭力。

賴清德也向在場鄉親接連推薦桃園的立委候選人。賴清德說，鄭運鵬是最會做事的幹事長、最照顧地方需求的好家長；黃士杰是勤跑基層的專業律師，司法委員會需要他發揮重要力量；彭俊豪年輕有理想、專業問政，想鄉親讓他前進立法院拚建設、爭福利；范綱祥有環境工程師和律師的雙師執照，一人當選，兩項專業在服務；劉仁照是客家子弟，也是財金專家，可以支持國防、監督預算、守護台灣；趙正宇的服務最在地，讓鄉親看得到、找得到、也服務得到，懇請桃園鄉親們鼎力支持，讓桃園的民主大聯盟候選人都能在國會發揮關鍵力量。

賴清德說，台灣已經走在正確的道路上，這是由台灣人民共同創造、屬於台灣的時代，一個更有自信、更有尊嚴的時代，他與蕭美琴一定會在這條道路上，帶領台灣走得更穩、更遠。

賴清德呼籲，懇請大家1月13號一定要出門投票，總統、副總統投賴清德、蕭美琴，區域立委投民主大聯盟的立委候選人，讓桃園六席全上，政黨票投民主進步黨一票，讓美德贏台灣，台灣贏得美。

▲▼賴清德桃園場大造勢。（圖／賴清德競選辦公室提供）

▲▼賴清德桃園場大造勢。（圖／賴清德競選辦公室提供）

▲▼賴清德桃園場大造勢。（圖／賴清德競選辦公室提供）

▲▼賴清德桃園場大造勢。（圖／賴清德競選辦公室提供）
 

ET快訊
快訊／新北住宅起火　一男死亡
捕獲野生男星「市場擺攤賣雞腿」！
2024大選首起　柯文哲造勢場驚傳男子攜鎮暴槍到場
國一恐怖車禍！32歲男飛出車外「腦組織外溢」當場死亡
林心如「被當成50多歲」崩潰了！　表情秒變
蔡英文造勢脫稿問支持者《在路上》觀看次數　「我覺得有人在騙我
快訊／國一嚴重車禍！　乘客噴飛倒地

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

柯文哲台中造勢湧5萬人　藍營小雞也來場外蹭人氣

藍綠桃園大拚場　賴清德中壢造勢湧入破10萬支持者

賴清德《在路上》哏喊「不會把大家丟路邊」　拋3使命：絕不走回頭路

快訊／2024大選首起　柯文哲造勢場驚傳男子攜鎮暴槍到場

幕後／賴清德黃金周「鐵人造勢」　重感冒硬拼背後有「不能輸」壓力

侯友宜上三立節目直球對決！要賴清德公布高端疫苗合約

賴清德談不分區名單安排　指政二代「應投入區域接受民意洗禮」

蕭美琴曝剛回台「對一事不適應」　曝美兩黨對立但談台灣「一致挺」

蔡英文造勢脫稿問支持者《在路上》觀看次數　「我覺得有人在騙我」

《在路上》蔡英文沒被丟包　賴清德曝彩蛋「在後照鏡」：講傳承和方向

高雄女駕駛衝分隔島撞樹！　「詭異停路中1分鐘」畫面曝

深夜詭傳敲打聲嚇哭嬰...　竟是阿北「湯匙敲牆求救」

張誌家2任前妻相擁而泣　互相拍背安慰感人畫面曝

男大生遭「冰錐插入頭骨」亡 瞬間倒地驚悚影片曝

國一晚間轎車翻覆！32歲男飛出車外「腦組織外溢」當場身亡

菜鳥車手彰化面交迷路險遭撞　警1句「怪怪的」追回50萬現金

嫩妹火鍋店吃飯「拔陰毛丟鍋裡」討3倍賠償　一看監視器嚇壞求饒

孫燕姿妹妹宣布「斷絕姊妹關係」！　「陰影中活20年」決裂2大原因曝光

王心凌x周深唱跳《睫毛彎彎》　突演小劇場：我們是敵人XD

國一北上晚間嚴重車禍！1人噴飛車外　倒地被蓋白布

柯文哲台中造勢湧5萬人　藍營小雞也來場外蹭人氣

藍綠桃園大拚場　賴清德中壢造勢湧入破10萬支持者

賴清德《在路上》哏喊「不會把大家丟路邊」　拋3使命：絕不走回頭路

快訊／2024大選首起　柯文哲造勢場驚傳男子攜鎮暴槍到場

幕後／賴清德黃金周「鐵人造勢」　重感冒硬拼背後有「不能輸」壓力

侯友宜上三立節目直球對決！要賴清德公布高端疫苗合約

賴清德談不分區名單安排　指政二代「應投入區域接受民意洗禮」

蕭美琴曝剛回台「對一事不適應」　曝美兩黨對立但談台灣「一致挺」

蔡英文造勢脫稿問支持者《在路上》觀看次數　「我覺得有人在騙我」

《在路上》蔡英文沒被丟包　賴清德曝彩蛋「在後照鏡」：講傳承和方向

第一次！金正恩發電報慰問石川災民　日本政府表示感謝

柯文哲台中造勢湧5萬人　藍營小雞也來場外蹭人氣

小商人「X同學條款」貼文被無預警下架！　爆氣：越刪我掛越多

快訊／日本石川深夜又地震「震度達6弱」　深度僅10公里

馬尾妹15秒舉重「晃動驚天」害羞甜遮鏡頭！老司機暈整天

讀者迴響

最夯影音

更多
高雄女駕駛衝分隔島撞樹！　「詭異停路中1分鐘」畫面曝

高雄女駕駛衝分隔島撞樹！　「詭異停路中1分鐘」畫面曝
深夜詭傳敲打聲嚇哭嬰...　竟是阿北「湯匙敲牆求救」

深夜詭傳敲打聲嚇哭嬰...　竟是阿北「湯匙敲牆求救」

張誌家2任前妻相擁而泣　互相拍背安慰感人畫面曝

張誌家2任前妻相擁而泣　互相拍背安慰感人畫面曝

男大生遭「冰錐插入頭骨」亡 瞬間倒地驚悚影片曝

男大生遭「冰錐插入頭骨」亡 瞬間倒地驚悚影片曝

國一晚間轎車翻覆！32歲男飛出車外「腦組織外溢」當場身亡

國一晚間轎車翻覆！32歲男飛出車外「腦組織外溢」當場身亡

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

侯友宜光臨《豈有此呂》

侯友宜光臨《豈有此呂》

侯友宜反擊賴清德、柯文哲抹紅 霸氣喊「我兩代人拿槍護台」

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面