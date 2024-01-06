特斯拉中國召回「161萬輛」車！召回數再創新高　指存在安全隱患

▲特斯拉Model Y。（圖／CFP）

文／中央社

中國市場監管總局今天通報，特斯拉即日起召回在中國逾161萬輛電動汽車，因為存在安全隱患。特斯拉這次在中國召回不但涵蓋所有進口及國產車型，召回數量再創新高。

據中國市監總局官網5日通報，特斯拉（上海）有限公司、特斯拉汽車（北京）有限公司根據「缺陷汽車產品召回管理條例」和「缺陷汽車產品召回管理條例實施辦法」的要求，向市場監管總局備案了召回計畫：

一、自即日起，召回生產日期在2022年10月26日至2023年11月16日期間的部分進口Model S和Model X電動汽車，共計7538輛。

本次召回範圍內的車輛因車門解鎖邏輯控制問題，在發生碰撞時，非碰撞側車門鎖閂可能從鎖扣上脫離，使車門處於非鎖緊狀態，存在安全隱患。

特斯拉將透過汽車遠端升級（OTA）技術，為召回範圍內的車輛免費升級軟體，防止車輛碰撞過程中車門鎖閂與鎖扣脫離。應急處置措施：建議用戶在車輛召回實施前，謹慎駕駛車輛；在收到召回軟體更新通知後，儘快升級車輛軟體。

▲特斯拉上海超級工廠。（圖／CFP）

二、自即日起，召回生產日期在2014年8月26日至2023年12月20日期間的部分進口Model S、Model X、Model 3及國產Model 3、Model Y電動汽車，共計161萬105輛。

本次召回範圍內的車輛，在自動輔助轉向功能開啟情況下，駕駛者可能誤用2級組合駕駛協助工具，增加車輛發生碰撞的風險，存在安全隱患。

特斯拉將透過汽車遠端升級（OTA）技術，為召回範圍內的車輛推送新開發的功能，包括增加額外的自動輔助轉向控制及相關提示，進一步促使駕駛在啟用該功能時，履行駕駛職責並遵守駕駛規定，以降低因誤用輔助轉向功能引起的碰撞風險。

特斯拉上次在中國大規模召回是2023年5月29日。當時召回2019年1月12日至2023年4月24日間的部分進口Model S、Model X、Model 3及國產Model 3、Model Y汽車，共計110萬4622輛，原因是剎車存在缺陷，可能增加碰撞的風險。