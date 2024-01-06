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社會 社會焦點 保障人權

黃捷助選員「誤認被逼車」！　路中央霸氣迴轉擋車...爆怒開嗆

記者許宥孺／高雄報導

民進黨高雄第六選區立委候選人黃捷的助選員，日前騎乘身障機車進行宣傳時，與一部轎車發生行車糾紛，助選員誤認轎車逼車，不僅狂按對方喇叭後超車，還在路中央迴轉攔下轎車，雙方爆發口角後各自離去。警方當天沒接獲報案，但將調閱監視器釐清機車是否「非遇突發狀況於車道中暫停」，如屬實最高可罰3萬6000元。

▲▼黃捷助選員與轎車發生行車糾紛。（圖／翻攝自社會事新聞影音）

▲黃捷助選員與轎車發生行車糾紛，路中央迴轉攔車，雙方爆氣開嗆。（圖／翻攝自社會事新聞影音）

網路流傳一段行車紀錄器畫面，一部轎車行經苓雅區中正一路，於平面地下道轉入平面車道時，後方突然傳來陣陣急促的喇叭聲響，男騎士超車後，在轎車前方停下並迴轉。

▲▼黃捷助選員與轎車發生行車糾紛。（圖／翻攝自社會事新聞影音）

▲黃捷助選員騎乘身障機車，不滿轎車疑似有逼車行為。（圖／翻攝自社會事新聞影音）

轎車女駕駛一頭霧水便問：「怎樣？你現在是怎樣啦？」男騎士直指女駕駛有逼車行為，女駕駛則否認「我沒有逼車喔！要不要叫警察來？」男騎士應聲：「好啊！」結果騎車揚長而去。

警方表示，未接獲相關報案或檢舉，經檢視影片，轎車已先行減速並與機車發生口角紛爭後，機車才騎到轎車前方迴轉，並與轎車駕駛口角後隨即離開，是否符合「非遇突發狀況於車道中暫停」狀況，尚待釐清。

▲▼黃捷助選員與轎車發生行車糾紛。（圖／翻攝自社會事新聞影音）

▲男騎士狂按喇叭後超車，並在路中央迴轉後停下。（圖／翻攝自社會事新聞影音）

警方表示，將調閱相關路口監視器查明違規男騎士，並通知到案釐清。如違規屬實，可依道路交通管理處罰條例第43條1項4款，處新台幣6000元以上3萬6000元以下罰鍰。

黃捷對此表示，詳情要請警方判定一下是什麼狀況，如果是行車糾紛的話，還是要由當事人來進行協調，我們會跟身障朋友提供協助。無論如何，安全第一，都要遵守交通規則。

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