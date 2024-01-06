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國道1號北向308.4公里　1分鐘內連發2起追撞車禍

▲國道1號北向308.4公里，6日上午9時38分及9時39分許，1分鐘內連續發生2起追撞事故，先後共有8車肇事，幸好無人受傷。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲國道1號北向308.4公里，6日上午9時38分及9時39分許，1分鐘內連續發生2起追撞事故，先後共有8車肇事，幸好無人受傷。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

國道1號北向308.4公里，6日上午9時38分及9時39分許，1分鐘內連續發生2起追撞事故，先後共有8車肇事，幸好無人受傷，兩起肇事原因均疑因未保持安全距離，兩案由國道警察第四大隊調查處理中。

▲國道1號北向308.4公里，6日上午9時38分及9時39分許，1分鐘內連續發生2起追撞事故，先後共有8車肇事，幸好無人受傷。（圖／記者林東良翻攝，下同）

國道警方指出，第一起事故發生6日上午9時38分許，國道1號北向308.4公里，34歲張男駕駛自小客車疑因未保持行車安全距離，撞擊54歲黃男駕駛自小客車。

▲國道1號北向308.4公里，6日上午9時38分及9時39分許，1分鐘內連續發生2起追撞事故，先後共有8車肇事，幸好無人受傷。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲國道1號北向308.4公里，6日上午9時38分及9時39分許，1分鐘內連續發生2起追撞事故，先後共有8車肇事，幸好無人受傷。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲國道1號北向308.4公里，6日上午9時38分及9時39分許，1分鐘內連續發生2起追撞事故，先後共有8車肇事，幸好無人受傷。（圖／記者林東良翻攝，下同）

第二起事故上午9時39分在國道1號北向308.4公里發生6部車追撞，41歲施男駕駛自小客車，疑因未保持行安全距離，撞擊前方73歲溫男所駕駛自小客車，後再由33歲陳男所駕駛自小客車，亦疑因未保持行安全距離分別撞擊施男、46歲林男與63歲張男所駕駛自小客車，施男車輛遭撞擊後，再偏向外側撞擊由59歲莊男的自小客車而肇事。兩起事故均無人受傷，現場已於上午10時13分排除，全案由本大隊新營分隊依規定處理。

▲國道1號北向308.4公里，6日上午9時38分及9時39分許，1分鐘內連續發生2起追撞事故，先後共有8車肇事，幸好無人受傷。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲國道1號北向308.4公里，6日上午9時38分及9時39分許，1分鐘內連續發生2起追撞事故，先後共有8車肇事，幸好無人受傷。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲國道1號北向308.4公里，6日上午9時38分及9時39分許，1分鐘內連續發生2起追撞事故，先後共有8車肇事，幸好無人受傷。（圖／記者林東良翻攝，下同）

國道警察第四大隊藉此呼籲用路人開車務必遵守行車安全規定，注意車前狀況，切勿分心或疲勞駕駛，並應保持良好精神及專注力，隨時與前車保持適當安全距離，以確保他人與自身用路安全。

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